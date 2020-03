Robben heeft plaats voor drie landgenoten in elftal met favoriete medespelers

Arjen Robben speelde in Nederland voor FC Groningen en PSV en droeg over de grens de shirts van achtereenvolgens Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Op verzoek van Marca heeft de inmiddels gestopte aanvaller een zogeheten dreamteam samengesteld. Robben heeft maar liefst zes spelers geselecteerd met wie hij de kleedkamer deelde bij Bayern. In totaal krijgen drie landgenoten een eervolle vermelding. Het sterrenteam speelt in een verkapt 4-4-2-systeem.

In het ideale elftal van Robben staat Manuel Neuer onder de lat, terwijl de backposities worden ingevuld door Philipp Lahm en David Alaba. In het centrum van de verdediging is plaats voor John Terry, ploeggenoot van de Nederlander tussen 2004 en 2007 en Real-boegbeeld Sergio Ramos. Kort voor de defensie staat Mark van Bommel, voormalig teamgenoot bij PSV en Bayern opgesteld. Naast de Limburger staat Frank Lampard, de huidige manager van Chelsea.

Het volledige elftal van Arjen Robben

Wesley Sneijder staat aan de rechterkant van het middenveld geposteerd. De eveneens gestopte spelmaker maakte Robben mee bij Real en het Nederlands elftal. Samen haalden ze met Oranje in 2010 de finale van het WK, door Spanje met 0-1 gewonnen. Aan de linkerkant krijgt Franck Ribéry, tegenwoordig uitkomend voor Fiorentina, een basisplaats. Ruud van Nistelrooij, die samen met Robben op enkele grote toernooien actief was namens Oranje, is de aanvalsleider. Kort daarachter fungeert Thomas Müller als een soort schaduwspits.