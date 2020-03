Daishawn Redan komt met excuses en donatie na ‘domme fout’

Een filmpje, met daarin onder meer Quincy Promes en Daishawn Redan die voetbalden op een Cruyff Court, deed zondag nogal wat stof opwaaien op social media. De twee voetballers en hun vrienden kregen veel kritiek te verwerken aangezien zij zich ogenschijnlijk niet hielden aan de maatregelen die zijn opgesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

FC Groningen laat een dag later via de officiële kanalen weten dat Redan zijn excuses heeft aangeboden voor het voorval. De van Hertha BSC gehuurde aanvaller doet bovendien een donatie aan het supportersinitiatief ‘Noordtribune Helpt’, waarbij fans van de Trots van het Noorden zich inzetten voor mensen die in deze crisistijd hulp nodig hebben.

“Zeker in deze periode wordt iedereen gevraagd discipline te houden. Er worden overheidsmaatregelen getroffen tegen het coronavirus en daaraan houden wij ons. Ook hebben we teamafspraken gemaakt. Door te gaan voetballen op een pleintje met vrienden heeft Daishawn deze afspraken geschonden. Dit is gedrag dat wij niet willen zien”, reageert technisch directeur Mark-Jan Fledderus op het incident.

“Daarop hebben wij hem aangesproken. Daishawn was zeer schuldbewust. Hij heeft een domme fout gemaakt en hiervoor zijn oprechte excuses aangeboden richting de club, zijn medespelers, staf, supporters en alle mensen die zich hebben gestoord aan zijn gedrag. Wij hebben zijn excuses geaccepteerd en steunen zijn donatie aan het supportersinitiatief voor het schenden van gemaakte afspraken”, sluit Fledderus af.