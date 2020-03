UEFA plant opnieuw spoedoverleg en zet speelschema hoog op agenda

De UEFA heeft voor aanstaande woensdag een speciale vergadering ingelast, zo laat de Europese voetbalbond maandagmiddag weten via de officiële kanalen. Tijdens de videoconferentie zal met de 55 aangesloten voetbalbonden worden gepraat over de invulling van het restant van dit seizoen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus liggen bijna alle competities in Europa al enkele weken stil.

Op de vergadering zullen de twee werkgroepen, die twee weken geleden in het leven werden geroepen, hun bevindingen presenteren. Met alle bonden wordt dan besproken wat de beste opties zijn wat betreft het uitspelen van de competities en of het seizoen misschien wel helemaal moet worden geschrapt vanwege de aanhoudende coronacrisis. Daarnaast wordt zorgvuldig gekeken naar het probleem van aflopende spelerscontracten en de zomerse transferperiode. Mochten de competities later alsnog worden hervat, dan lijkt het onvermijdelijk dat er geschoven moet worden met deadlines.

De UEFA kwam tijdens het spoedoverleg op 17 maart tot het besluit om het EK te verschuiven naar de zomer van 2021. Op deze manier werd er tijd en ruimte gecreëerd om de jaargang 2019/20 tot een bevredigend einde te brengen. Vanwege de coronacrisis lijkt het echter steeds onwaarschijnlijker te worden dat het huidige seizoen vóór 30 juni kan worden afgerond.