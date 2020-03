WK-finale was heilig voor Di María: ‘Ik verscheurde de brief van Real Madrid’

De samenwerking tussen Real Madrid en Ángel Di María kende bijna zes jaar geleden een stroef einde. De middenvelder, die een spierblessure had opgelopen, wilde ten koste van alles aantreden in de WK-finale van 2014 tussen Argentinië en Duitsland, maar de Koninklijke liet per brief weten dat het meespelen van Di María bepaald niet wenselijk was. De Argentijn luisterde niet naar het verzoek vanuit Madrid, al was speeltijd in de eindstrijd hem uiteindelijk niet gegund.

"De enige drie mensen die de waarheid kennen zijn dokter Daniel Martinez, bondscoach Alejandro Sabella en ik", vertelt Di María in een interview met Telefe. "In de kwartfinale tegen België had ik een scheurtje in mijn spier opgelopen, waardoor ik op negentig procent zat. Mijn been voelde niet helemaal goed aan, maar ik wilde hoe dan ook spelen. Al had ik de rest van mijn loopbaan niet meer kunnen spelen, dat maakte me niets uit." Di María miste vanwege de kwetsuur de halve finale tegen Nederland, door Argentinië gewonnen na het nemen van strafschoppen.

"Daar werd ik ook voor gewaarschuwd, maar het was tevens het WK en mijn finale", vervolgt Di María zijn terugblik. "Real Madrid wilde mij destijds verkopen en stuurde daarom ook een brief. De dokter vertelde me dat de brief afkomstig was van de club. Ik had echter geen zin om het allemaal te lezen en verscheurde de brief dan ook. Ik ging toen naar de bondscoach toe en vertelde hem met tranen in mijn ogen dat ik niet honderd procent fit was. Hij hield van me en had altijd het beste met me voor, maar op dat moment ging het teambelang boven alles."

"Ik kreeg nog wel een injectie van de medische staf, ik wilde het echt gaan proberen. Maar na onze ontmoeting besloot Sabella toch om Enzo Pérez een basisplaats te geven", voegt Di María daaraan toe. De middenvelder, thans actief voor Paris Saint-Germain, moest lijdzaam toezien hoe Argentinië in de eindstrijd met 1-0 verloor van Duitsland, door een doelpunt van Mario Götze in de verlenging. Diezelfde zomer maakte Di María voor circa 75 miljoen euro de overstap van Real naar het Manchester United van toenmalig manager Louis van Gaal.