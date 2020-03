SC Heerenveen zegt verbintenissen Höegh, Van Rhijn en Hahn formeel op

SC Heerenveen heeft een vijftal spelers laten weten dat hun aflopende contracten formeel zijn opgezegd, zo maken de Friezen maandag bekend via de officiële kanalen. Dit geldt voor Daniel Höegh, Ricardo van Rhijn, Warner Hahn, Filip Bednarek en Trevor Doornbusch.

Clubs moeten spelers voor 1 april formeel duidelijkheid te geven over hun aflopende contract, omdat dat de verbintenis anders automatisch onder dezelfde voorwaarden met een jaar verlengd wordt. Vanwege de coronacrisis zullen clubs er dit jaar sneller voor kiezen om contracten op te zeggen.

Heerenveen benadrukt wel dat de formele opzegging van de contracten niet betekent dat de twee partijen hoe dan ook uit elkaar zullen gaan. Van Rhijn was dit seizoen bijvoorbeeld een vaste waarde in de achterhoede en de club heeft de optie om later de gesprekken te vervolgen.

Ook Hahn was eerste keus onder de lat voordat hij eind januari een stevige knieblessure opliep, waarna hij werd vervangen door Bednarek. Doordat ook Doornbusch over een aflopende verbintenis beschikt, heeft Heerenveen momenteel de contracten van al zijn keepers opgezegd.