FC Utrecht schept duidelijkheid over contracten; Emanuelson in wachtkamer

FC Utrecht weet nog niet of het langer doorgaat met Urby Emanuelson, Jean-Christophe Bahebeck en Lamine Sané. De club uit de Domstad meldt maandag via de officiële kanalen dat er in een later stadium wordt gesproken over verlenging van de aflopende contracten van het drietal. Ook Odysseus Velanas, die dit seizoen voornamelijk voor Jong FC Utrecht uitkwam, krijgt binnenkort te horen of de samenwerking een vervolg krijgt.

De nummer zes in de Eredivisie laat tevens weten dat de opties in de aflopende contracten van Patrick Joosten, Mitchell van Rooijen, Sylian Mokono en Yassin Nasser zijn gelicht. Hierdoor zijn voornoemde spelers nog minstens een seizoen verbonden aan de bekerfinalist uit Utrecht. In de verlengde contracten van Jeredy Hilterman en Giovanni de la Vega is een optie toegevoegd, waardoor het voor de club mogelijk is om de verbintenissen over ruim een jaar te verlengen tot medio 2022.

Jonas Arweiler, dit seizoen een van de smaakmakers van Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie, ligt met het lichten van de optie in zijn contract nog ruim twee jaar vast in de Galgenwaard. De opties in de verbintenissen van Ruben Hoogenhout en Mehdi Lehaire, tevens actief in het beloftenelftal, worden niet gelicht. Hierdoor kan het tweetal na afloop van dit seizoen transfervrij vertrekken uit Utrecht. Dragos Albu zit in hetzelfde schuitje, want ook zijn contract met de subtopper loopt over enkele maanden af. Het is nog niet bekend of de Roemeense middenvelder volgend seizoen nog het shirt van FC Utrecht draagt.