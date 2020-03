Wanda Nara krijgt wind van voren: ‘Wat gaat er mis in je hoofd?’

Voordat Wanda Nara een relatie kreeg met Mauro Icardi was zij getrouwd met Maxi López en de twee hebben samen drie kinderen. De huidige spits van Crotone heeft maandag via een statement op zijn social media-kanalen hard uitgehaald naar zijn ex vanwege haar beslissing om Parijs, waar Icardi momenteel speelt voor Paris Saint-Germain, te verlaten voor Italië, waar hij een huis heeft. López is niet te spreken over de gang van zaken, zo maakt hij duidelijk via het statement.

“Ik wil graag weten onder welke voorwaarden je tijdens een wereldwijde pandemie de quarantaine hebt gebroken”, vraagt de 35-jarige aanvaller zich af. Nara, Icardi en de kinderen hadden zich in eerste instantie verschanst in Parijs, maar besloten onlangs om terug te keren naar Italië en daar de ontwikkelingen rondom het coronavirus af te wachten.

“De hele wereld heeft je verzocht om niet te reizen en nu heb je onze kinderen blootgesteld aan een trip naar een ander land. Je bent naar het epicentrum van de besmetting in Italië gegaan zonder ook maar na te denken over de consequenties? Wat gaat er op dit soort momenten mis in je hoofd?”, gaat López verder. “Het belangrijkste in de wereld op dit moment is de gezondheid van onze kinderen. Ik ben woedend vanwege je gebrek aan besef.”

“Als je dit niet voor jezelf kunt doen, doe het dan in ieder geval voor hen. Je bent vandaag de dag de moeder van vijf baby’s (Nara en Icardi hebben samen ook nog twee dochters, red.), maar dat lijk je maar niet door te krijgen”, sluit hij af. López en Nara waren tussen 2008 en 2013 met elkaar getrouwd, waarna zij een relatie begon met Icardi, die destijds samenspeelde met haar voormalige echtgenoot. Deze beslissing deed in Italië veel stof opwaaien en is nog steeds regelmatig onderwerp van gesprek.