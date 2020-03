Tagliafico zet zinnen op transfer: ‘Het is een prachtig moment’

Nicolás Tagliafico staat zeker open voor een transfer komende zomer, zo geeft de linksback van Ajax aan in gesprek met Olé. De Argentijn wordt de voorbije maanden aan diverse clubs gelinkt, waaronder Chelsea. De 27-jarige vleugelverdediger is blij met de kansen die Ajax hem heeft geboden, maar lijkt nu te opteren voor een nieuwe club in Europa.

"Bij Ajax heb ik de mogelijkheid gehad om tegen grote en lastige tegenstanders te spelen, zoals Real Madrid (in de Champions League, red.)", aldus de 25-voudig international, die sinds januari 2018 actief is voor de Amsterdammers. "Ik ben als speler gegroeid sinds mijn komst bij Ajax. Niet alleen als professional, maar ook op de manier hoe ik voetbal zie. Zowel technisch als tactisch."

"Je moet je voorbereiden als je in een ploeg speelt met zo'n specifieke identiteit. Als je dat niet doet, speel je niet. Het grote verschil met Argentinië is dat in Nederland elk team probeert met de bal aan de grond te voetballen. In Argentinië gaat het iets anders. Het is meer fysiek en ook wat agressiever. Hier in Nederland is het rustiger. In Argentinië zet een tegenstander veel meer druk, het is intenser. Hier niet. Hier laten ze je meer spelen", zegt Tagliafico, die niet de rest van zijn carrière in de Eredivisie wil spenderen.

"Wellicht is er een club die mij past en die een goed bod uitbrengt bij Ajax. Dan zou ik de stap willen maken. Ik word in augustus 28 jaar. Het is een prachtig moment om een sprong in Europa te maken. Dit kan zeker een doel voor de korte termijn zijn", verzekert de back, die tot medio 2022 vastligt in Amsterdam. "Ook op de lange termijn wil ik in Europa blijven tot mijn pensioen. Daarna kijk ik wel of ik terugkeer naar Argentinië. Nu heb ik nog tijd. Vorig jaar liep alles lekker. Ik had het gevoel dat we altijd zouden winnen, maakt niet uit op welk veld we speelden. Ik dacht op een gegeven moment zelfs: dit is een droom, ik geloof dit niet. Nu ben ik terug in de realiteit en besef ik dat het normaal is dat je kan verliezen."