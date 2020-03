Premier League mogelijk verder in WK-vorm in Midlands en Londen

De Premier League heeft onconventionele plannen om het seizoen in Engeland tot een goed einde te brengen. The Independent meldt dat de Engelse topcompetitie mogelijk in juni en juli in WK-stijl zal worden afgewerkt. Het plan is om gedurende de zomermaanden iedere dag een handvol duels op het programma te zetten, zodat de resterende 92 wedstrijden gespeeld worden.

Door de uitbraak van het coronavirus ligt de Premier League net als alle andere Europese competities al wekenlang stil. Achter de schermen worden plannen gesmeed om de competitie tot een goed einde te brengen. Omdat het onduidelijk is wanneer de bal weer kan gaan rollen, worden diverse scenario’s geschetst. Zo is het niet ondenkbaar dat de Engelse competitie in april of mei in lege stadions wordt hervat. Een steeds reëlere optie lijkt echter de omzetting naar een groot toernooi in de Midlands en Londen, het meest centrale deel van Engeland.

De hoop is dat het coronavirus in de zomermaanden onder controle is. Wanneer er wordt gekozen voor de toernooivorm in juni en juli, de beoogde maanden waarin gepeeld moet gaan worden, zullen de spelers en stafleden van de Premier League-clubs gescheiden van hun familie in hotels moeten verblijven, net zoals dat op een EK of WK gebeurt. Dit zal ook gelden voor scheidsrechters en alle betrokkenen van de televisieproductie. Iedereen zal gedurende de periode gestest worden op het coronavirus.

Als het seizoen op deze manier wordt uitgespeeld, ontvangen de clubs het laatste deel van het enorme televisiecontract. Er kleven echter ook nadelen aan de onorthodoxe plannen. “Wat moet er gebeuren met een speler die zijn kruisband afscheurt?”, vraagt een anonieme bron zich af in gesprek met The Independent. “Ziekenhuizen hebben momenteel wel grotere zorgen. De Premier League zou dan eigenlijk een eigen privé-klinek moeten oprichten.”