Cavani staat voor vertrek uit Europa: ‘De voortekenen zijn duidelijk’

Edinson Cavani gaat Europa mogelijk verlaten. De Uruguayaanse spits heeft een aflopend contract bij Paris Saint-Germain en geluiden over een nieuwe verbintenis in Parijs zijn tot dusver uitgebleven. De 33-jarige aanvaller werd de afgelopen maanden gelinkt aan diverse clubs uit Europa en daarbuiten. Een van de geïnteresseerde partijen is Boca Juniors. Sportief directeur Jorge Bermudez is hoopvol dat hij de routinier ‘zeer snel’ kan presenteren.

Cavani was in januari al op weg naar de uitgang bij PSG. Een deal met Atlético Madrid ketste toen af, maar een vertrek in de zomer lijkt onvermijdelijk. De 116-voudig international werd reeds gelinkt aan clubs als Manchester United en het Amerikaanse Inter Miami. Ondanks de concurrentie om Cavani heeft Bermudez goede hoop dat de aanvaller voor een sportieve toekomst in Argentinië kiest.

Bermudez denkt dat vice-voorzitter Juan Roman Riquelme een rol kan spelen bij het aantrekken van de PSG-spits. Riquelme speelde gedurende zijn loopbaan samen met Cavani’s landgenoot Diego Forlán en onderhoudt een goede band met de oud-spits, waardoor Bermudez verwacht dat de lijntjes met Cavani kort zijn. “Hopelijk komt hij snel”, zegt hij tegen Radio Cooperativa. “Zijn komst zou veel voor ons betekenen. Ik denk dat hij graag naar Boca wil komen.” De sportief directeur hint naar een deal met Cavani: “De voortekenen zijn duidelijk.”

Cavani speelt sinds 2013 voor Paris Saint-Germain en is clubtopscorer aller tijden met meer dan tweehonderd doelpunten. Dit seizoen is hij gedaald in de pikorde en kwam hij mede door blessureleed minder aan spelen toe. In de Ligue 1 kwam hij deze jaargang tot vier doelpunten in veertien wedstrijden. Mogelijk heeft hij zijn laatste wedstrijd voor PSG gespeeld. De Ligue 1 is door de uitbraak van het coronavirus stilgelegd tot aan juni en het is onzeker of de Franse competitie wordt uitgespeeld.