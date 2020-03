‘Hypocriete’ Grealish viert feest tijdens coronacrisis en veroorzaakt ongeluk

Jack Grealish lijkt zich zaterdagnacht te hebben misdragen in Solihull nabij Birmingham, zo claimt de Engelse pers maandag. Op internet zijn foto's opgedoken van een beschadigde Range Rover, die tegen meerdere geparkeerde voertuigen was gebotst. De lokale politie onderzoekt de zaak. De middenvelder van Aston Villa wordt gelinkt aan het verkeersongeluk.

Onder meer The Guardian, The Sun en de Daily Mail brengen Grealish in verband met de beschadiging van de Range Rover ter waarde van bijna tachtigduizend euro. Eerder werd de middenvelder al gefotografeerd met de auto toen hij zich meldde bij de training van Aston Villa. Volgens getuigen was de international dit weekend verantwoordelijk voor het verkeersongeluk.

Call the cops grealish is off his chops pic.twitter.com/Y098p637pX — scotty (@scottavfc8) March 30, 2020

Een buurtgenoot laat aan The Sun weten dat er zaterdagavond flink feest werd gevierd. "Het feest ging de hele nacht door, het was niet te doen. De herrie stopte pas in de ochtend, waarna een reeks van klappen in de flat was te horen. Daarna stond Jack Grealish naast zijn auto te ruziën met een beveiligingsbeambte. Het was ook gek om te zien dat een voetballer van Engeland zo onverzorgd eruit kan zien. Hij kwam heel onstabiel en verward over. Er was een flinke ruzie, omdat Jack niet wilde wachten, terwijl mensen wel antwoorden van hem wilden horen."

De politie bevestigt dat de chauffeur zijn gegevens bij een getuige achterliet en per voet is vertrokken. Naar verluidt heeft Grealish wel gezegd dat hij zou betalen voor de geleden schade. Volgens The Times zal Aston Villa in gesprek gaan met de Engelsman over het incident. De club is volgens de berichtgeving niet blij dat de middenvelder buitenshuis was, ook omdat Grealish vlak daarvoor nog een video deelde met het verzoek aan het Engelse publiek om thuis te blijven.

"Om levens te redden moet je thuisblijven", zei Grealish eerder over de strijd van Engeland tegen het coronavirus. "Verlaat je huis alleen om eten te kopen, om medicijnen te kopen of om te sporten. En onthoud: altijd twee meter afstand houden. Dit is belangrijk. Help de NHS (National Health Service, red.). Blijf thuis en red levens", aldus de 24-jarige middenvelder.