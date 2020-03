Harry Kane zaait op Instagram grote verwarring over toekomst bij Spurs

Harry Kane weet niet of hij volgend seizoen nog bij Tottenham Hotspur speelt. De 26-jarige spits heeft een contract tot medio 2024 in Londen, maar hij sluit een transfer niet uit. Wanneer de Engels international merkt dat zijn werkgever niet ambitieus genoeg is, overweegt hij een stap te maken. Kane kwam in 2004 in de jeugdopleiding van the Spurs terecht en brak door in de hoofdmacht, maar won nog nooit een prijs als speler van het eerste elftal.

De laatste prijs die Tottenham in de wacht sleepte was de League Cup in 2008, toen Chelsea op Wembley met 2-1 werd verslagen. Vorig seizoen was de club dicht bij een grote prijs, maar de finale van de Champions League werd verloren van Liverpool. Deze jaargang is het team van manager José Mourinho terug te vinden op de achtste plaats op de ranglijst, terwijl het in alle toernooien reeds is uitgeschakeld. Door de uitbraak van het coronavirus ligt het Engelse voetbal al weken stil, maar Kane kwam zelf in januari voor het laatst in actie doordat hij een hamstringblesure opliep. Hij is inmiddels weer bijna fit, maar het is nog maar de vraag of de fans van Tottenham nog lang van hem mogen genieten.

Tijdens een live-uitzending op Instagram wordt hem de vraag voorgelegd of hij volgend seizoen nog bij Tottenham speelt. “Deze vraag krijg ik vaak”, aldus Kane. “Ik kan hier geen ja of nee op zeggen. Ik hou van Spurs, dat heb ik altijd gedaan. Maar ik heb altijd gezegd dat als ik het idee heb dat we als team niet vooruit gaan of de juiste weg bewandelen, ik niet iemand ben die er genoegen mee neemt en hier blijf. Ik ben een ambitieuze speler. Ik wil mezelf verbeteren en een van de absolute topspelers worden. Dus het hangt volledig af van hoe we ons ontwikkelen als team. Het is niet zeker dat ik hier voor altijd blijf”, zegt, Kane, die ook niet uit wil sluiten dat hij volgend seizoen gewoon bij Tottenham speelt.

Kane maakte tot dusver 136 doelpunten in de Premier League. Hij staat daarmee op de dertiende plaats op de ranglijst van topscorers aller tijden in de Engelse competitie. De lijst wordt aangevoerd door voormalig Newcastle United-spits Alan Shearer met 260 goals. Of Kane liever deze titel op zijn naam schrijft of de Premier League wil winnen? “Zonder twijfel de Premier League. Ik heb wat individuele prijzen gewonnen, maar ik doe aan deze sport om prijzen met het team te winnen. Kampioen worden zal beter aanvoelen dan een record verbreken”, besluit Kane.