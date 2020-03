Huntelaar twijfelt over toekomst: ‘Er spoken drie opties door mijn hoofd’

Klaas-Jan Huntelaar heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst als profvoetballer. De 36-jarige spits heeft een aflopend contract bij Ajax en hij weet niet of de club met hem verder wil. Huntelaar is er zelf ook nog niet over uit, zo laat hij weten in een interview met het Algemeen Dagblad. “De komende tijd moet ik voor mezelf de balans gaan opmaken.”

De ex-spits van onder meer Real Madrid en Schalke 04 vindt het moeilijk om aan te geven wanneer het een mooi moment is om te stoppen met voetballen. “Je wilt niet te vroeg stoppen, want stel dat je spijt krijgt. Je kunt maar één keer stoppen”, aldus Huntelaar, dit Eredivisie-seizoen goed voor negen doelpunten in achttien wedstrijden. “Maar te laat is ook niet goed, dat je er halverwege het seizoen klaar mee bent. Het moment wil je zelf bepalen, maar kan dat wel? Veel spelers maken volgens mij iets bewust mee, waardoor ze besluiten dat het niet meer kan. Ze hebben een blessure of zijn er mentaal gewoon klaar mee. Maar dat gevoel heb ik nu totaal niet, integendeel zelfs.”

Huntelaar heeft van Ajax nog niet te horen gekregen wat de plannen met hem zijn. De club en speler maakten de afspraak dat eerst alle focus op het seizoen gelegd zou worden, om in een later stadium samen verder te kijken naar de toekomst. “Zo hebben we het vorig jaar ook gedaan”, zegt Huntelaar. “Volgens mij moest ik nog formeel mijn handtekening onder een nieuw contract zetten, terwijl ik gewoon al aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen was begonnen. Of Ajax verder wil, geen idee. Voor mij spoken er dus drie opties door mijn hoofd: of stoppen, of door bij Ajax, of bij een andere club.”

De spits zegt nog altijd veel plezier te hebben in het voetbal. Het maken van doelpunten haalt het beste in hem naar boven. “Dat is het allerleukste wat er bestaat. Honderd procent. Die gretigheid voel ik nog zo in me zitten, dat is echt niet leeftijdsgebonden", legt de aanvaller uit. "Ik zal je zeggen, en dat moet je niet verkeerd opvatten, maar als ik alle wedstrijden had gespeeld, had ik nu bovenaan de topscorerslijst gestaan. Die overtuiging heb ik. Moet ook. De drive om elke dag te willen winnen, de beste willen zijn. Volgens mij is dat bepalend hoelang je het volhoudt.”

Fysiek houdt Huntelaar het nog goed vol. Dat komt naar eigen zeggen door zijn sterke conditie. “Conditioneel behoorde ik altijd wel tot de betere spelers in een selectie. Dat zorgt voor een goede basis. De pijntjes zijn nu eigenlijk vooral voelbaar na wedstrijden op kunstgras, dat merk ik aan mijn spieren en gewrichten. Het is toch anders. En in de opbouwfase heb ik wat langer nodig, dus in de voorbereiding, zoals laatst in aanloop naar de tweede seizoenshelft. Dan moet ik er fysiek even echt in komen”, aldus Huntelaar. “Maar verder is het voor mij vooral een mentale kwestie: als je echt iets wilt, kun je dat ook. En in mijn hoofd ben ik nooit klaar, neem ik nooit genoegen met wat ik heb.”

Een avontuur in het buitenland lijkt niet meer aan Huntelaar besteed. “We hebben het goed hier, de kinderen hebben ook hun sociale leven. Die stabiliteit is me nu meer waard dan het avontuur. Maar ik sluit momenteel even niets helemaal uit”, vervolgt de 76-voudig Oranje-international. “Dus weet ik het nog niet. Het komt zoals het komt. Maar voor mij is wel één ding helder: als ik volgend seizoen ergens speel, dan wil ik echt een uitdaging voelen, een prestatie leveren, echt van waarde zijn. Een beetje meehobbelen, daar pas ik voor. Het moet geen bezigheidstherapie worden. Zodra dat gevoel me bekruipt, is het echt voorbij.”