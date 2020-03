Marca: Barcelona staart in zwart gat van honderd miljoen euro

Als het seizoen in LaLiga en de Champions League niet wordt afgemaakt, is dat een flinke strop voor Barcelona. De grootmacht uit LaLiga 'staart een zwart gat van honderd miljoen euro in de ogen', zo schrijft Marca: de Madrileense krant denkt dat Barcelona minstens honderd miljoen euro schade kan lijden als het seizoen niet wordt hervat.

Uit de jaarcijfers van Barcelona blijkt dat de ticketverkoop vorig seizoen 93 miljoen euro in het laatje bracht: een gemiddelde van 3,3 miljoen euro per wedstrijd in het Camp Nou. Marca houdt die cijfers aan bij de berekening van de potentiële schade. "Als LaLiga en de Champions League worden geschrapt, dan kan het verlies oplopen tot 26,4 miljoen euro indien de halve finale bereikt zou zijn", rekent de krant voor. In dat geval zou Barcelona dit seizoen immers nog acht wedstrijden spelen voor eigen publiek, en een geschat bedrag van 3,3 miljoen euro per wedstrijd ophalen.

"Daar kun je 22,5 miljoen euro aan toevoegen, die de club gekregen zou hebben als prijzengeld van de UEFA voor het bereiken van de halve finale", rekent Marca voor. De club was echter pas in de achtste finale, waarin Barcelona met 1-1 remiseerde tegen Napoli in de eerste onderlinge wedstrijd. Men wijst ook naar eventueel misgelopen inkomsten uit televisiegelden: Barcelona zou ongeveer 85 procent van de tv-gelden dit seizoen al hebben ontvangen, maar heeft nog 25 miljoen euro 'tegoed'. Daarnaast zijn er uiteenlopende inkomstenbronnen die zijn opgedroogd. Men rekent op een verlies van vijftien miljoen euro als gevolg van de sluiting van het clubmuseum bij Camp Nou.

Vorig seizoen zorgden toeristen voor zestig miljoen euro aan inkomsten bij het bezoeken van het museum, terwijl ook de rondleidingen in Camp Nou een inkomstenbron zijn. Andere misgelopen opbrengsten komen voort uit merchandise en uit de samenwerking met voetbalscholen elders in de wereld. Barcelona wil de schade zoveel mogelijk beperken en maakte vrijdag al bekend werktijdverkorting aan te vragen voor al zijn werknemers. De club hoopt daarmee zeventig procent van de salariskosten te kunnen besparen. De aanvraag zal echter geen einde maken aan alle financiële zorgen.

Eerder schreef La Vanguardia nog dat de sponsorinkomsten eveneens aan een zijden draadje zouden kunnen hanen. Volgens de lokale krant zijn in meerdere sponsorcontracten clausules opgenomen die de sponsoren in staat stellen om de bijdrage te verminderen indien clubactiviteiten om de een of andere reden worden stopgezet. "Die kosten zullen niet worden gedekt door verzekeringsmaatschappijen, omdat er sprake is van een ongekende werkelijkheid die niemand had kunnen voorspellen." Marca rept in de analyse niet over de sponsorcontracten.