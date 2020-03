Fuat Usta treurt: ‘Ik vind het jammer dat mijn contract niet wordt verlengd’

MVV Maastricht en Fuat Usta nemen na afloop van het huidige seizoen afscheid van elkaar. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft besloten om de optie in het contract niet te lichten, waardoor de wegen van club en trainer scheiden. Door het niet verlengen van het contract van Usta komt na één seizoen een einde aan zijn hoofdtrainerschap.

Usta werd op 22 mei 2019 aangesteld als hoofdtrainer van MVV. Voor zijn periode bij MVV was hij assistent-trainer bij Fortuna Sittard, hoofdtrainer bij Turkije Onder-23 en werkte hij nog samen met Guus Hiddink als assistent bij het nationale elftal van Turkije en als hoofd jeugdopleiding bij FC Anzhi in Rusland. Ook assistent-trainer Roger Reijners gaat de club na dit seizoen verlaten. Reijners had, net als Usta, nog een optie voor een jaar.

Met MVV staat Usta momenteel op de vijftiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste drie wedstrijden voor het stopzetten van de competitie werden verloren. De trainer betreurt zijn aanstaande vertrek. "Ik vind het jammer en ben teleurgesteld door het feit dat mijn contract niet verlengd zal worden", geeft Usta toe. "Graag had ik verder willen bijdragen aan de ambities die MVV heeft uitgesproken. De resultaten in Stadion de Geusselt waren naar behoren."

"In uitwedstrijden waren deze een punt van aandacht om aan de ambitie te voldoen", geeft Usta toe. MVV presteerde van alle clubs het slechtst buitenhuis: de club pakte vijf punten in vijftien uitduels. "In mijn ogen waren er echter wel genoeg verbeterpunten om door te kunnen pakken. Toch wil ik een ieder bij MVV bedanken voor de kans die ze mij gegeven hebben. Het was een belangrijke ervaring in mijn nog prille carrière als hoofdtrainer. Ik wil MVV Maastricht alle succes wensen voor de toekomst.’’