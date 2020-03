PSV-icoon doet stap terug en wordt vervangen door oud-doelman Roorda

Mart van den Heuvel doet na dit seizoen een stap terug bij PSV. De Eindhovenaren melden zondagavond via de officiële kanalen dat de 66-jarige clubicoon zijn functie als teammanager aankomende zomer neerlegt. Van den Heuvel zal wel aan de club verbonden blijven.

Van den Heuvel is al een jaar of veertig werkzaam bij PSV en vervulde de afgelopen elf jaar de functie van teammanager. Over twee weken bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd, maar Van den Heuvel is nog niet van plan om het bijltje erbij neer te gooien. Hij zal in de komende tijd zijn opvolger ondersteunen en inwerken en hij blijft enkele taken rondom het eerste elftal vervullen.

Van den Heuvel wordt opgevolgd door Bas Roorda. De oud-doelman stond in het verleden als speler drie seizoenen onder contract bij PSV en begon acht jaar geleden als teammanager bij FC Groningen. Roorda treedt na dit seizoen toe tot de staf van PSV en zal in de toekomst diens taken op zich nemen. Het Eindhovens Dagblad weet overigens toe te voegen dat het vertrek van Van den Heuvel niet samenhangt met het aantreden van trainer Roger Schmidt. PSV is al langer in gesprek met de teammanager over een andere rol.

De club meldt verder dat de contracten van keeperstrainer Ruud Hesp en videoanalist Wim Rip niet worden verlengd. Ook fysiotherapeut Falk Louwers en cameraman videoanalyse Jean-Paul Boomgaart hebben te horen gekregen dat hun aflopende verbintenissen niet worden vernieuwd.