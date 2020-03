Rondo en Twitter liggen mijlenver uit elkaar bij verkiezing Speler van het Jaar

Mocht het seizoen in de Eredivisie voortijdig worden beëindigd, dan verdient Calvin Stengs volgens het merendeel van de tafelgasten van Rondo de prijs voor Speler van het Jaar. Presentator Jack van Gelder wierp zondagavond vier potentiële prijswinnaars op: de redactie van het praatprogramma selecteerde met Hakim Ziyech, Stengs, Steven Berghuis en Denzel Dumfries de 'meest attractieve speler' van de top vier, bestaande uit Ajax, AZ, Feyenoord en PSV.

Ruud Gullit en Emile Schelvis kiezen allebei zonder twijfel voor Stengs. Sierd de Vos sluit zich daarbij aan. "Als Hakim Ziyech niet geblesseerd was geweest, was het natuurlijk Ziyech", oordeelt de commentator. "Maar we hebben weinig van hem gezien de afgelopen maanden. Dus dan ga ik voor Stengs." Ziyech miste geen grote gedeelten van het seizoen, maar had sinds januari last van een kuitblessure. Hij ontbrak daardoor in drie Eredivisie-wedstrijden, een Europa League-duel en een wedstrijd in de TOTO KNVB Beker. Youri Mulder kiest als enige voor Ziyech, al erkent hij dat de aanvaller van Ajax dit seizoen 'wat minder' prominent aanwezig was dan in de vorige jaargang.

Met zijn keuze is Mulder de enige van de tafelgasten die zich aansluit bij het voetbalpubliek dat dit weekend reageerde op een poll die presentator Van Gelder plaatste op zijn eigen Twitter-pagina. Toen voetbalvolgers uit dezelfde vier spelers mochten kiezen, kwam Ziyech met 46,7 procent van de stemmen als winnaar uit de bus. Daarna volgden Berghuis (30,8 procent), Dumfries (11,8 procent) en Stengs (10,7 procent). Laatstgenoemde wordt dus het meest gewaardeerd door de analisten en het minst door het publiek. De gasten concludeerden lachend dat de discrepantie vermoedelijk het gevolg is van de grotere supportersschare die Ajax en Feyenoord hebben.

Duidelijk is dat alle vier de 'kandidaten' voor het stopzetten van het seizoen bezig waren aan een sterke jaargang. Zo is Berghuis dit seizoen, samen met Cyriel Dessers, topscorer van de Eredivisie. De buitenspeler van Feyenoord was goed voor vijftien doelpunten en zeven assists. Ziyech produceerde zes treffers en twaalf assists; Stengs maakte vijf doelpunten en bereidde er zeven voor. Rechtsback Dumfries scoorde liefst zeven keer voor PSV en gaf twee assists. In de laatste wedstrijd van PSV, op 8 maart tegen FC Groningen (0-1 zege), bezorgde Dumfries zijn ploeg de volle buit door het enige doelpunt te maken.