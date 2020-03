Lichtpuntje voor Cristiano Ronaldo in coronacrisis; De Ligt geniet van vrijheid

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Een lichtpuntje in de coronacrisis voor Cristiano Ronaldo: de Portugese vedette van Juventus liet afgelopen weekend via Instagram weten dat zijn moeder Maria Dolores Aveiro weer thuis is, nadat zij aan het begin van deze maand na een beroerte was opgenomen in het ziekenhuis.





Matthijs de Ligt genoot zondag samen met vriendin AnneKee Molenaar na lange tijd weer eens van de buitenlucht. De Nederlandse verdediger van Juventus verbleef de afgelopen weken in quarantaine in het door het coronavirus lamgelegde Italië.





Ook De Ligts ploeggenoot Gianluigi Buffon bracht de zondag door met zijn geliefden. Datzelfde kan gezegd worden over onder anderen Vinícius Júnior, Cesc Fàbregas, Edinson Cavani, Shanice van de Sanden, Bastian Schweinsteiger en Douglas Costa.





Davy Klaassen toonde afgelopen weekend een glimp van zijn muzikale talent. De middenvelder van Werder Bremen blijkt heel behoorlijk piano te kunnen spelen.





Mats Hummels (Borussia Dortmund) en Thibaut Courtois (Real Madrid) kruisten zondag online de degens met elkaar in de basketbalgame NBA 2K20. Courtois streamde de wedstrijd via Twitch, waardoor fans wereldwijd konden meegenieten van het tafereel.





Voormalig toptalent Hachim Mastour vermaakte zich zondag aan het zwembad.





Daley Blind stond zondag via Instagram stil bij de verjaardag van zijn partner Candy-Rae.





Neymar lijkt zichzelf ondertussen geïsoleerd te hebben op het strand.





We eindigen met Jeroen Verhoeven. De oud-doelman van onder meer FC Volendam en Ajax blijkt nog altijd aardig een balletje te kunnen trappen.