Eredivisie CV erkent: ‘Dat scenario wordt een stuk minder realistisch’

De kans is klein dat het restant van het seizoen in de Eredivisie wordt uitgespeeld met publiek op de tribunes, zo beaamt Mattijs Manders zondagavond. De algemeen directeur van de Eredivisie CV, het overkoepelende orgaan waarin alle Eredivisie-clubs zich hebben verenigd, erkent bij Studio Sport dat er veel onzekerheid heerst en staat dagelijks in contact met de clubs. Manders zegt te wachten op meer duidelijkheid over eventuele aanvullende maatregelen van het kabinet, die dinsdag aangekondigd kunnen worden.

Iedere dag heeft de Eredivisie CV een conference call met de clubs, vertelt Manders. "Er zijn iedere dag nieuwe ontwikkelingen, op basis waarvan je moet plannen en scenario's moet maken", legt hij uit. De directeur benadrukt dat er op de een of andere manier een einde moet komen aan het huidige seizoen. Nagenoeg alle competities in Europa worstelen met hetzelfde vraagstuk; donderdag had Manders nog een gesprek met zijn internationale collega's van andere competities.

"Toen heb ik expliciet de vraag gesteld of er leagues spelen met het idee om te stoppen. Er is niet één competitie geweest die daarop ja heeft gezegd", verzekert Manders. "Dus alle landen in Europa willen toch een modus bedenken om tot een eerlijke eindstand te komen. De saamhorigheid is enorm. Dat zie je in Nederland al, maar dat is ook over de grens zo. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en kunnen niemand de schuld geven."

Het kabinet heeft bij monde van premier Mark Rutte aangekondigd dat er dinsdag een besluit wordt genomen over hoe Nederland verdergaat met de bestrijding van het coronavirus. Op dit moment wordt er tot 6 april niet gevoetbald. "Het scenario waar we in eerste instantie op afkoersten - het uitspelen mét publiek - wordt natuurlijk steeds minder realistisch", weet Manders. "Als je nu kijkt naar de ontwikkelingen... Het zou zomaar kunnen dat áls de competitie al wordt uitgespeeld, dat dat zonder publiek is."