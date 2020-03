Alderweireld doet bijzondere donatie: ‘Ze kunnen nu hun geliefden zien’

Toby Alderweireld heeft een onbekend aantal tablets gedoneerd aan ziekenhuizen en verzorgingshuizen in Engeland. Volgens de BBC liet de verdediger van Tottenham Hotspur onlangs tientallen tablets bezorgen aan overwegend oudere patiënten, en zullen er spoedig meer volgen. Toen de coronacrisis de kop opstak voelde Alderweireld een grote behoefte om een positieve bijdrage te leveren, vertelt hij.

Wanneer de ex-speler van Ajax de donatie deed wordt niet duidelijk, maar hij wekt de indruk dat hij al in het beginstadium van de crisis wilde ingrijpen. "In het Verenigd Koninkrijk lopen we een beetje achter op de rest van Europa", verklaart hij. "Ik kreeg de verhalen uit Europa door en daarom zat het coronavirus al in mijn hoofd. Ik belde mijn vader op en ik zei: 'We moeten iets doen, we moeten helpen.'" De vader van Alderweireld nam contact op met meerdere ziekenhuizen en kreeg te horen dat met name oudere patiënten tablets goed konden gebruiken om in contact te blijven met hun dierbaren.

"Ze zijn voor de mensen die geïsoleerd zijn, vooral voor de oudere mensen die geen mobiele telefoon hebben", legt Alderweireld uit. "Ze kunnen nu hun geliefden blijven zien, wat anders niet had gekund. Daar ben ik heel blij mee, maar ik ben ook verdrietig dat ik niet iedereen kan helpen. Ik doe wat ik kan. Als ik ook maar voor een klein beetje geluk kan zorgen, dan is dat mooi." In het Verenigd Koninkrijk mag Alderweireld zijn huis niet zomaar verlaten; hij is veelal thuis met zijn kinderen en vertelt dat het hem goed doet om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Hij heeft een dochter van een jaar oud en zoontje dat vorige maand werd geboren.

"Het is vreemd: aan de ene kant wil je het voetbal terug en wil je dat alles weer normaal wordt, maar aan de andere kant kan ik nu veel tijd doorbrengen met mijn kinderen. Dat is een klein pluspunt. Ik ben blij om ze dicht bij me te hebben. Met twee kleine kinderen heb ik mijn handen altijd vol, ook als ik niet aan het trainen ben", lacht hij. Vooralsnog is de Premier League stopgezet tot 30 april en Alderweireld stelt zich erop in dat hij na die datum speelklaar moet zijn. "Al weten we dat het misschien moeilijk wordt om die datum te halen. Niemand weet het nog. Voetbal is belangrijk, het is veel meer dan een spelletje. Maar het belangrijkste in het leven is je familie en je gezondheid."