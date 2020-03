‘Ajax maakt interesse in ‘nieuwe Kaká’ formeel kenbaar’

Ajax verzekerde zich onlangs al van de komst van Antony en de jonge aanvaller is naar verluidt niet de enige speler van São Paulo die op de radar van de Amsterdammers staat. Vanuit Spanje komt namelijk het bericht dat de Eredivisionist eveneens geïnteresseerd is in Igor Gomes. Volgens AS is Ajax tot nu toe zelfs de enige club die zijn belangstelling formeel kenbaar heeft gemaakt.

De Amsterdammers zijn bepaald niet de enige gegadigde, aangezien de 21-jarige Gomes eveneens wordt genoemd bij Barcelona, Sevilla en Real Madrid. Laatstgenoemde club heeft nog geen officiële zetten gedaan, maar houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wagner Ribeiro, de zaakwaarnemer van Gomes, werkt nauw samen met de Koninklijke en was in het verleden al verantwoordelijk voor de transfer van Robinho naar het Santiago Bernabéu.

Gomes wordt in Brazilië gezien als een talentvolle speler en de aanvallende middenvelder heeft een transferclausule van vijftig miljoen euro meegekregen in zijn nog tot medio 2023 doorlopende contract. Als Ajax inderdaad werk wil maken van de komst van de ‘nieuwe Kaká’, zoals hij in zijn thuisland al wordt genoemd, zal het waarschijnlijk proberen hier een flinke som van af te onderhandelen.

Bekenden van de jonge spelmaker, die tot nu toe 31 wedstrijden in de hoofdmacht van São Paulo speelde, zijn inmiddels bekend met de vergelijkingen met Kaká. Hier zijn zij echter niet zo over te spreken: “Dat is niet goed voor hem, het zorgt voor te veel druk”, wordt iemand uit zijn omgeving geciteerd door de Spaanse sportkrant. Kaká zelf ziet ook wel wat in de vergelijkingen, zo liet hij onlangs al eens optekenen: “Het klopt dat zijn spel mij vaak aan mezelf doet herinneren.”