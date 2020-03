Quincy Promes en ‘quarantainesquad’ baren opzien met voetbalwedstrijdje

Het voetbal in Nederland ligt al enige tijd stil vanwege de uitbraak van het coronavirus en ook bij de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie wordt niet getraind. Voetballers wordt dan ook, net als de rest van de bevolking, aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven en niet in groepsverband samen te komen.

Een video met daarin Ajax-aanvaller Quincy Promes baart zondag echter opzien op social media. In het filmpje is te zien hoe de Oranje-international samen met een aantal vrienden voetbalt op een pleintje. In de video wordt onder meer gesproken van een ‘quarantainesquad’.

De beelden zorgen voor flink wat kritiek op social media. “Verschrikkelijk domme jongen. Lijkt me dat Ajax hier iets mee moet!”, valt onder meer op Twitter te lezen. “Zeer naïef noemen we dit op z’n zachtst gezegd”, reageert iemand anders.