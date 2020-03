Maduro looft ‘Robben-opeter’: ‘Geweldig om hem in je team te hebben’

In navolging van oud-voetballers als Ronald de Boer, Gerald Vanenburg, Khalid Boulahrouz, Patrick Paauwe, Royston Drenthe en Danny Koevermans heeft zondag ook Hedwiges Maduro op verzoek van het Algemeen Dagblad zijn favoriete elftal met oud-ploeggenoten samengesteld. Het team van de voormalige middenvelder is een mix van spelers waarmee hij het veld deelde bij Ajax en het Nederlands elftal en een aantal voetballers waarmee hij samenspeelde bij Valencia en Sevilla.

Maduro kiest op doel voor Edwin van der Sar en voor de huidige algemeen directeur van Ajax staat een linie met Miguel, Jaap Stam en Jordi Alba: “Ik ga voor een driemansdefensie. Ik speel ultra-aanvallend, haha. Mensen noemden Miguel vroeger de Arjen Robben-opeter, omdat hij maar niet langs Miguel kon komen. Ik heb lang met hem gevoetbald bij Valencia. Hij was enorm agressief op de bal en voegde aanvallend ook nog iets toe. Geweldig om zo'n back in je team te hebben”, vertelt Maduro over eerstgenoemde.

Ook voor Jordi Alba, die hij zijn ‘kleine broertje’ noemt, heeft hij lovende woorden: “Hij was bij Valencia al heel goed en is nu al jaren de vaste linksback van FC Barcelona. Dat bewijst hoeveel kwaliteiten hij heeft. Zijn snelheid is zijn grootste wapen. Ik vind hem nog altijd een van de beste linksbacks ter wereld.” Voor deze driemansdefensie staat een middenveld met Phillip Cocu, Ivan Rakitic, David Silva en Wesley Sneijder.

Het volledige elftal van Hedwiges Maduro

“Alweer zo'n wereldtopper, haha. Links of rechts maakte hem niet uit, hij was perfect tweebenig. Zijn status als recordinternational zegt genoeg. Hij hoort op 10, Wesley is de beste aanvallende middenvelder met wie ik ooit heb gespeeld. Zowel bij Ajax als in Oranje was het een genot om samen te spelen”, gaat Maduro verder. De voorhoede van zijn elftal wordt gevormd door Robben, David Villa en Robin van Persie.

Maduro geeft aan ook andere spelers in de punt van de aanval neer te kunnen zetten, maar de voorkeur gaat toch uit naar Villa: “Bij Valencia schoot hij echt alles erin, gewoon bizar. Hij was een echte killer voor het doel. Ik heb met veel goede spitsen gespeeld, zoals Klaas-Jan Huntelaar, Luis Suárez en Ruud van Nistelrooy, maar ik heb het langst met Villa gespeeld. Hij was ook nog eens een aardig persoon. Hij woonde twee minuten bij me vandaan destijds, dus spraken we elkaar vaak.”