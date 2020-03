Danny Blind lacht: ‘Daley vindt dat ik hem beter had mogen bijpraten’

De naam van Danny Blind zal voor altijd verbonden zijn aan Ajax, waarmee hij als speler onder meer vijf landstitels en de Champions League won. Voordat het huidige lid van de Raad van Commissarissen van de Amsterdammers voor Ajax ging spelen, was hij echter zeven seizoenen actief bij Sparta Rotterdam. Blind koestert nog altijd warme gevoelens voor de Kasteelclub, zo vertelt hij zondag aan RTV Rijnmond.

Blinds periode bij Sparta is het onderwerp van een documentaire die zondagavond zal worden uitgezonden op FOX Sports. “Sparta is mijn eerste liefde en dat gaat nooit over!”, reageert de oud-verdediger tegenover de regionale omroep. “Bijna heel Nederland heeft wel een goed gevoel bij Sparta. De gunfactor bij die club is heel groot, doordat het een historische en traditionele club is.”

“Soms zijn die mensen wel te aardig. Ongetwijfeld zullen er ook vervelende mensen rondlopen, maar die kom ik niet tegen.” De 42-voudig international heeft met Daley Blind een zoon die momenteel in het eerste van Ajax speelt. De verdediger was echter niet zo goed op de hoogte van de tijd die zijn vader in Rotterdam actief was: “Hij vindt dat ik hem beter had mogen bijpraten”, lacht Blind senior.

“Maar op het moment dat ik met hem over voetbal praatte, zat ik in de gloriejaren van Ajax.” Daley Blind stond eerder dit seizoen een tijd aan de kant vanwege een ontstoken hartspier. De verdediger is dan ook extra op zijn hoede vanwege de coronacrisis: “Hij let op in deze tijden, maar dat moet iedereen doen”, sluit zijn vader af.