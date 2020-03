Overstap naar derde Europese topcompetitie lonkt voor Diego Costa

Atlético Madrid legde in de winter van 2018 66 miljoen euro neer om Diego Costa terug te halen. De tweede periode van de spits in de Spaanse hoofdstad loopt echter nog niet zoals gewenst en dit seizoen maakte hij, voordat alles stil kwam te liggen vanwege de coronacrisis, slechts twee doelpunten in LaLiga. Los Colchoneros lijken dan ook bereid om aankomende zomer afscheid te nemen van de 31-jarige spits en AS Roma zou bereid zijn om hem een uitweg te bieden.

Mundo Deportivo weet te melden dat de Romeinen in het verleden al tweemaal een poging hebben ondernomen om hem in te lijven. I Giallorossi waren in 2013 al gecharmeerd van de aanvaller, die toen net zijn doorbraak beleefde als aanvalspartner van Radamel Falcao. Ook vorig jaar nog heeft Roma geprobeerd om hem naar Italië te halen.

De werkgever van Justin Kluivert heeft momenteel met Edin Dzeko één spits die op de goedkeuring van de clubleiding kan rekenen. Roma kan verder op huurbasis beschikken over Nikola Kalinic, maar hij weet niet aan de verwachtingen te voldoen. De Italianen hebben dan ook al besloten om de koopoptie in de deal met Atlético niet te lichten, waardoor Kalinic na dit seizoen terugkeert naar Madrid.

Costa zou in dat geval door de hernieuwde interesse vanuit Rome de omgekeerde weg kunnen bewandelen en met een nog tot medio 2021 doorlopend contract is de verwachting dat Atlético niet de hoofdprijs zal vragen. Voor de aanvaller zelf betekent een dienstverband in de Serie A dat hij, na LaLiga en de Premier League, de kans krijgt om zich te laten zien in een derde Europese topcompetitie.