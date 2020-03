Atlético Madrid rouwt om overlijden clubicoon (72) en jeugdspeler (14)

Atlético Madrid rouwt om het overlijden van José Luis Capon (72). De oud-verdediger speelde in totaal negen jaar voor de Spaanse topclub en werd met los Colchoneros twee keer kampioen (1973 en 1977). Zaterdag maakte de club al melding van het overlijden van jeugdspeler Christian Minchola (14). Het is onduidelijk of Capon is overleden aan het coronavirus dat momenteel heerst. Minchola zou niet zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De vlaggen bij het Wanda Metropolitano hangen halfstok vanwege het overlijden van het tweetal. Capon veroverde met Atlético in 1974 de wereldbeker voor clubs. Twee jaar later pakte hij met Atlético de Spaanse beker. Daarnaast speelde de oud-verdediger dertien interlands voor Spanje. De topclub uit Madrid rouwt tegelijkertijd om het overlijden van Minchola.

Rabia y dolor por tener que decir adiós a Christian Minchola. La vida es muy injusta. Orgulloso de que hayas vestido esta camiseta. Mucho ánimo a compañeros, familia y amigos. Descansa en paz. pic.twitter.com/yvvRuWG3bb — Koke Resurrección (@Koke6) March 28, 2020

"Het gevoel van machteloosheid in situaties zoals deze is verschrikkelijk", zei Ángel Gil Marín directeur zaterdag over het overlijden van de jeugdspeler. "In de afgelopen dagen zijn enkele naasten van mij overleden, sommigen door het coronavirus en sommigen van andere ziektes. Het gevoel om geen afscheid van ze te kunnen nemen, zoals ook het geval is bij Christian, voelt zo oneerlijk. Het breekt je hart", besloot de sportbestuurder.

Ook aanvoerder Koke kon niet bevatten dat de jonge speler van Atlético er niet meer is. "Ik voel nu woede en pijn om afscheid te moeten nemen van Christian Minchola. Het leven is zo oneerlijk. Ik ben trots dat je dit shirt heb gedragen”, aldus de middenvelder.