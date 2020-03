‘Met alle respect hoor, maar je gaat natuurlijk van Arsenal naar Telstar’

Charlie Gilmour maakte enkele jaren deel uit van de jeugdopleiding van Arsenal. Een doorbraak in de hoofdmacht bleef echter uit en the Gunners besloten vorig jaar zomer om geen nieuw contract te geven aan de middenvelder. Het naar de Premier League gepromoveerde Norwich City bood Gilmour een nieuwe kans als profvoetballer. Zijn debuut in het eerste elftal laat nog even op zich wachten, want de jonge Engelsman werd al snel uitgeleend aan SC Telstar.

"Ik kreeg geen nieuw contract bij Arsenal, dus ik had verder ook geen keuze", verklaart Gilmour in gesprek met The Sun. "Het was moeilijk om te accepteren. Ik heb veertien jaar bij Arsenal gespeeld, daar bestond mijn hele wereld uit. Ik kende letterlijk niets anders dan Arsenal. Ik werd gedwongen om de echte wereld binnen te stappen. Dat leek als twintigjarige een lastige kwestie te worden, maar gelukkig kwam Norwich om de hoek kijken."

Gilmour wilde hoe dan ook aan spelen toekomen en nam daardoor contact op met Andries Jonker, die bij Arsenal enige tijd werkte als hoofd opleidingen. Laatstgenoemde werd korte tijd later aangesteld als trainer annex technisch directeur van Telstar. Eén van zijn eerste daden was het binnenhalen van de middenvelder. "Hij vertelde me dat hij het rond zou maken", aldus Gilmour, die duidelijk moest wennen aan zijn nieuwe werkomgeving. "Ik heb me zeker somber gevoeld. Met alle respect hoor, maar je gaat natuurlijk van Arsenal naar hier. Het was echter zaak om gefocust te blijven en geduld te bewaren. Voor iedere speler is een route uitgestippeld."

De huurling kwam in Nederland in eerste instantie op een vakantiepark terecht. Hij heeft er in de afgelopen maanden alles aan gedaan om zich aan te passen. "Ik volg het Nederlandse voetbal zo goed als mogelijk. Of het nu voetbal op amateurniveau is of AZ, wat in de buurt is." Gilmour is goed te spreken over de samenwerking met Jonker. "Hij is eerlijk en oprecht. Andries neemt geen genoegen met onzin. Dat bevalt mij zeker wel, want eerlijkheid staat ook bij mij hoog in het vaandel. Andries beschikt over ontzettend veel kennis. Zijn CV en achtergrond zijn indrukwekkend. Je leert van iemand die bij de beste clubs ter wereld heeft gewerkt."

Generatiegenoten als Eddie Nketiah, Joe Willock en Reiss Nelson maken inmiddels deel uit van de A-selectie van Arsenal. Desondanks kijkt Gilmour niet met jaloezie naar zijn voormalig ploeggenoten. "Helemaal niet zelfs. Ik heb ook nergens spijt van en heb altijd het uiterste van mijzelf gegeven bij Arsenal. Misschien was ik op het verkeerde moment op de verkeerde plaats." De Telstar-middenvelder koestert de mooie herinneringen. "Mijn debuut was speciaal, al was het toen vijftien graden onder nul (tegen Vorskla Poltava in de Europa League, red.). Niet de beste plek om te debuteren, maar oké. Mijn tweede optreden was in het Emirates Stadium, toen ik Mesut Özil verving. Dat was erg speciaal. Er waren uiteindelijk meer hoogte- dan dieptepunten."