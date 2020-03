Dortmund waarschuwt ‘eigenaren met diepe zakken’ in jacht op Sancho

Jadon Sancho ligt tot medio 2022 vast bij Borussia Dortmund, maar het is nog maar de vraag of de vleugelaanvaller zijn contract in Duitsland uitdient. Hij is recentelijk door verschillende Engelse media gelinkt aan onder meer Chelsea, Manchester City, Manchester United en Liverpool. Op de burelen van Dortmund is men op de hoogte van de groeiende interesse in Sancho. Belangstellende clubs zullen echter diep in de buidel moeten tasten voor de jonge aanvaller.

"We hebben vóór de coronacrisis al gezegd dat we er vurig op hopen dat Sancho bij ons blijft", laat directeur Hans-Joachim Watzke weten in een vraaggesprek met BILD. "Maar uiteindelijk zullen we de wens van een speler ook moeten respecteren." De bestuurder benadrukt echter dat Sancho alleen voor de absolute hoofdprijs is op te halen uit Dortmund. "Het mag duidelijk zijn dat zelfs de rijkste clubs ondanks deze crisis niet moeten denken dat ze bij ons op koopjesjacht kunnen gaan. We hoeven geen enkele speler onder de waarde te verkopen." Dortmund vraagt naar verluidt tussen de 120 en 130 miljoen euro voor Sancho.

Vanwege de coronacrisis lijkt een zomerse transfermarkt vol met miljoenentransfers niet voor de hand te liggen. Watzke vraagt zich dan ook af wat er staat te gebeuren in de Europese voetbalwereld. "Ik heb geen glazen bol, maar ik denk wel dat er in ieder geval op korte termijn meer bewustzijn zal ontstaan over de transferkosten. Ik weet echter ook dat er clubeigenaren zijn die nogal diepe zakken hebben. Die zullen proberen om profijt te trekken uit de situatie bij sommige clubs."

De transfergeruchten houden Sancho niet constant bezig, zo liet hij onlangs weten na de uitschakeling van Dortmund door PSG in de achtste finale van de Champions League. "Ik let eerlijk gezegd niet zo op al die verhalen", zo werd de aanvaller geciteerd door onder meer de Daily Mail. "Ik ben gefocust op Dortmund en leeft van wedstrijd naar wedstrijd. Dat is op dit moment het allerbelangrijkste."