‘Opeens voelen ze zich in Amsterdam niet meer verheven boven de rest’

Clubs vergaderen momenteel met de KNVB over de scenario's hoe de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen af te ronden. Door de coronacrisis liggen beide competities momenteel stil en het is afwachten of het kabinet trainingen en wedstrijden in de nabije toekomst toestaat. Leon ten Voorde, clubwatcher van TC Tubantia, baalt stevig dat geen enkele club tot nu toe heeft laten weten wat volgens hen de beste oplossing is.

"Je mag het niet hardop zeggen, maar soms zou je willen dat in de stijl van de Brama-tapes opnames van deze bijeenkomsten worden gemaakt, die dan heel toevallig uitlekken", doelt Ten Voorde op het uitgelekte gesprek die de staf van FC Twente had met boze fans van de Tukkers na de 2-0 nederlaag tegen FC Emmen in februari. Clubicoon en keeperstrainer Sander Boschker was destijds kritisch op de ontevreden Wout Brama, die een splijtzwam zou zijn geweest binnen de selectie.

Eredivisie-aanvoerders: 'Nu klappen wij voor jullie'

"Omdat bijna alle clubs te laf zijn hun standpunt over het al dan niet voortzetten van de competitie met hun achterban te delen, is dit een manier om er achter te komen hoe sommige verenigingen er echt over denken", vervolgt Ten Voorde zijn relaas in de krant over het uitlekken van gesprekken. "Ik vrees dat heel wat supporters zich kapot schamen voor hun club."

"Laat de voorzitter van Feyenoord - wie is dat eigenlijk ? - maar eens zeggen wat de grootste volksclub van het land wil met de rest van het seizoen. En waarom horen we Edwin van der Sar nergens? Opeens voelen ze zich in Amsterdam blijkbaar niet meer verheven boven de rest. Dat ze bij PSV al hebben geopperd dat de eindstand van vorig seizoen gebruikt moet worden bij de verdeling van de Europese plekken is zo treurig egoïstisch dat het bijna satire is."

Ondertussen kijken de clubs naar de KNVB en wacht de voetbalbond weer op de overheid, aldus de columnist, die aangeeft dat er een 'ikke-ikke-ikke-cultuur' heerst bij clubs. "Bij Heracles weten ze het niet zo goed en bij FC Twente houden ze zich maar even gedeisd met de veilige plek veertien op zak. (...) In werkelijkheid heeft op dit moment geen mens de regie. Laat staan een idee", besluit Ten Voorde.