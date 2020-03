De Jong samen met ‘besten ter wereld’ in ultiem Barcelona-team Xavi

Xavi was in januari samen met Ronald Koeman één van de kandidaten om de ontslagen Ernesto Valverde op te volgen als trainer van Barcelona. De huidige oefenmeester van Al-Sadd uit Qatar sprak ook met de clubleiding van de Catalanen, maar een deal werd niet gesloten. Barcelona koos uiteindelijk voor Quique Setién. Xavi blijft echter hopen op een terugkeer in het Camp Nou en filosofeert in dat kader openlijk over zijn favoriete opstelling, met daarin een prominente plaats voor Frenkie de Jong.

"Het is duidelijk dat ik op een dag wil terugkeren bij Barcelona", vertelt Xavi in een interview met La Vanguardia. De voormalig middenvelder zal echter niet blind instappen bij de Catalaanse grootmacht. "Ik heb al duidelijk gemaakt dat ik een project voor ogen zie dat vanaf de basis wordt opgebouwd. En ik ben ook degene die de beslissingen zal nemen." Xavi zal evenwel geen radicale veranderingen doorvoeren. "Een groot deel van de huidige selectie beschikt over buitengewone kwaliteiten."

Xavi is van mening dat het geraamte van het huidige Barcelona van absolute wereldklasse is. "Om te beginnen met de doelman (Marc-André ter Stegen, red.), die volgens mij de beste ter wereld is. Jordi Alba, in mijn ogen de beste linksback in de wereld. Gerard Piqué is de beste centrale verdediger ter wereld. Sergio Busquets is de beste verdedigende middenvelder ter wereld en Lionel Messi is natuurlijk de beste speler ter wereld", aldus Xavi, die de toekomst van Barcelona zonnig inziet. "Als je dan nog Luis Suárez, Frenkie de Jong en Arthur daaraan toevoegt, dan heb je spelers die Barcelona nog tien jaar succesvol kunnen laten zijn. De basis is ieder geval heel erg goed."

Volgens Xavi zou het ook een goede zaak zijn als Neymar terugkeert bij Barcelona. De aanvaller van Paris Saint-Germain keerde de club in 2017 de rug toe, maar de geluiden over een comeback van de Braziliaan klinken steeds sterker in Spanje. "Ik weet niet of het in sociaal opzicht wenselijk is, maar op voetbaltechnisch gebied zou het natuurlijk een waanzinnige aanwinst zijn." Xavi legt uit waarom hij dat vindt. "Barcelona kan al door het centrum spelen maar ze komen kwaliteit tekort op de vleugels."