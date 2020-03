Toekomst Guardiola weer in twijfel getrokken: ‘Dat kan een optie zijn’

Manchester City is vanwege het overtreden van de regels van Financial Fair Play voor twee seizoenen uitgesloten van deelname aan de Champions League. In de Engelse media wordt hierdoor volop gespeculeerd over de toekomst van manager Josep Guardiola in het Etihad Stadium. Oud-speler Emmanuel Petit zou het begrijpen als de Spaanse oefenmeester Manchester City na vier intensieve seizoenen achter zich laat.

"Ik denk dat het zeker een optie voor hem is", vertelt Petit, die in de Premier League uitkwam voor Arsenal en Chelsea, in een onderhoud met de Daily Mirror. "Het kan een mogelijkheid voor hem zijn om even afstand te nemen van de voetballerij. Nog niet zolang geleden leek het er sterk op dat Guardiola even helemaal klaar was met het vak van manager." De keuzeheer van the Citizens liet kort na de uitspraak van de UEFA al weten dat hij niet van plan is om Manchester City zomaar te verlaten. Daarnaast loopt zijn contract in Engeland nog ruim een jaar door.

Petit denkt niet dat een eventueel vertrek van Guardiola een grote ramp hoeft te zijn voor Manchester City. "Je weet nooit wat er kan gebeuren, maar dat is wat mij betreft niet het grootste punt van zorg", gaat de oud-middenvelder verder. "Dan komt er gewoon weer een andere manager. Manchester City zal niet voor eeuwig verbonden zijn aan Guardiola." Petit brengt een in zijn ogen groter probleem naar voren. "Het is zorgelijker wat er met de club gaat gebeuren als de straf van de UEFA ook na het hoger beroep blijft staan."

"Kijk naar wat Manchester City in de laatste vijf, zes jaar heeft gedaan qua aankopen. Alles wat in die jaren is opgebouwd kan zomaar weer worden afgebroken", waarschuwt Petit. "Het kan de hele structuur van de club veranderen." De Fransman sluit niet uit dat gevestigde namen op termijn gaan nadenken over een transfer, mocht het spelen in de Champions League de komende twee jaar geen optie zijn "Topspelers willen nou eenmaal in topcompetities uitkomen", zo besluit Petit.