‘Klopp noemde het een criminele daad en ik denk dat hij gelijk heeft’

De coronacrisis houdt de voetballerij in zijn greep. Toch werd er tot enkele weken geleden nog gewoon gevoetbal in competitieverband en in de Champions League. Liverpool moest in de achtste finale van het miljardenbal gewoon aantreden tegen Atlético Madrid, tot woede van Jürgen Klopp. De manager van the Reds snapt niet waarom de gezondheid van mensen niet op de eerste plaats komt bij de UEFA. Collega Carlo Ancelotti kan de teleurstelling van Klopp goed begrijpen.

"Ik sprak een aantal dagen geleden met Klopp en hij noemde het doorgaan van de wedstrijd tegen Atlético een criminele daad", zo vertelt de manager van Everton in gesprek met Corriere dello Sport. "Ik denk dat hij daarin gelijk heeft." Ook voor Ancelotti zijn het soms verwarrende tijden. "We leven nu allemaal een leven dat we niet totaal gewend zijn en dat onze manier van doen ingrijpend zal veranderen."

Fans van Atletico Madrid klappen voor de zorgmedewerkers in Spanje

Ancelotti is momenteel met veel zaken bezig, behalve met voetbal. "De prioriteit ligt bij de gezondheid en het bestrijden van het coronavirus", vervolgt de Italiaan in Engelse dienst zijn relaas. "Wanneer we weer gaan voetballen, wanneer we klaar zijn, de speeldata... geloof me, het interesseert me helemaal niks. Dat is momenteel wel het laatste waar ik mee bezig ben." Ancelotti hoopt dat het seizoen in de Premier League in een later stadium kan worden hervat. "Lukt dat echter niet, dan is het ook goed."

De Everton-manager gelooft niet dat zijn spelers een gedegen voorbereiding nodig hebben, mocht het seizoen weer in gang worden gezet. "Er zijn zelfs mensen die zeggen dat we eerst drie weken moeten trainen. Dat moet een grap zijn! Voorbereiding is een valse mythe", aldus Ancelotti, die in 2006 als trainer van AC Milan op het laatste moment moest aantreden in de play-offs van de Champions League. "Ik moest de jongens van hun vakantiebed afhalen, want vier dagen later moesten ze tegen Rode Ster Belgrado spelen. Cafu arriveerde 24 uur voor de wedstrijd en speelde negentig minuten." AC Milan wist later dat seizoen de Champions League te veroveren.