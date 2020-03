Hakimi verkast mogelijk naar de Premier League

Olivier Giroud leek afgelopen transferperiode te vertrekken bij Chelsea. Tottenham Hotspur, Internazionale en Lazio hadden interesse in de spits, die nog een paar maanden vastligt in Londen. (Téléfoot)

Malick Thiaw kan Schalke 04 verlaten. De achttienjarige centrumverdediger, die begin maart zijn debuut maakte voor de Duitse club, is op de radar van Liverpool en AC Milan verschenen. (Diverse Duitse media)

De Engelse club heeft geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de back van Real Madrid, die momenteel is verhuurd aan Borussia Dortmund.

Eberechi Eze staat in de belangstelling van Crystal Palace. De aanvallende middenvelder, die eerder werd gelinkt aan Tottenham Hotspur, ligt tot medio 2021 vast bij Queens Park Rangers. (Diverse Engelse media)