Dammers: ‘Klinkt positief, maar ik hecht niet teveel waarde aan die titel'

Wessel Dammers vervolgt zijn loopbaan bij FC Groningen, zo wist Voetbalzone vrijdag te melden. Het nieuws werd later die dag bevestigd door de Trots van het Noorden. De 25-jarige verdediger tekende een driejarig contract bij FC Groningen en is daarmee de eerste speler tijdens de coronacrisis die van club wisselt. De van Fortuna Sittard afkomstige Dammers is blij met de volgende stap in zijn loopbaan, maar geeft toe dat de transfer hem ook een enigszins vreemd gevoel bezorgt.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus leken er twijfels te ontstaan rondom de transfer, daar de clubs in de Eredivisie mogelijk zware financiële gaan ondervinden van de crisis. De transfer werd echter niet geannuleerd. "Daar ben ik heel blij om, het is voor mij een geweldige stap", vertelt Dammers aan het Algemeen Dagblad. "Tegelijkertijd merk ik dat het ook wel zorgt voor een dubbel gevoel. In deze tijd heerst er veel onzekerheid en angst. Over de gevolgen van het coronavirus voor de gezondheid, maar ook voor de economie. Ik kan alleen maar hopen dat het voor iedereen meevalt en dat het leven zo snel mogelijk weer normaal wordt."

De overgang van Dammers naar FC Groningen krijgt de titel ‘corona-transfer’ mee. "Dat klinkt als iets positiefs, maar laten we maar niet teveel waarde hechten aan die titel", benadrukt de mandekker van Fortuna. "Persoonlijk is het mooi, maar het zijn bizarre tijden. Wat zeker meespeelt, is dat ik na dit seizoen transfervrij was", aldus Dammers, die toegeeft dat hij rekening heeft gehouden met het afketsen van de deal. "Heel even leefde ik wel in onzekerheid, misschien zou het wel vertraging oplopen, maar gelukkig pakte FC Groningen door."

Het is momenteel nog onduidelijkheid hoe het restant van dit seizoen wordt ingevuld. Wellicht wordt deze jaargang in de zomermaanden afgemaakt, waardoor Dammers niet weet wanneer hij zich precies kan melden bij FC Groningen. "Dat weet niemand, dus daar kan ik ook niets zinnigs over zeggen", bevestigt Dammers de onzekerheid over de overgebleven speelronden in de Eredivisie. "Het is voor iedereen momenteel volop speculeren, hopelijk komt er snel duidelijkheid. Natuurlijk geldt ook voor mij dat ik dolgraag weer op het veld wil staan, maar het moet wel verantwoord zijn. Het is gek voor mij om te zeggen gezien mijn transfer, maar het voetbal is nu echt even van ondergeschikt belang."