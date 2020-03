Ronaldo gaf schoorvoetend hele selectie iMacs na desastreus moment

Massimiliano Allegri hield van discipline toen hij de leiding had bij Juventus, vertelt Wojciech Szczesny bij Foot Truck. De voormalig trainer hanteerde bij de Italiaanse grootmacht de regel dat, als een speler een rode kaart had gekregen, hij de rest van de selectie en de staf een cadeau moest schenken als een soort excuus. Szczesny geeft aan dat Ronaldo gul was nadat de Portugees rood kreeg in het Champions League-duel met Valencia (0-2 winst) in september 2018.

Ronaldo maakte medio 2018 de overstap van Real Madrid naar Juventus en debuteerde in het Mestalla voor la Vecchia Signora in de Champions League. Na 29 minuten kreeg de superster een rode kaart van scheidsrechter Felix Brych na een ruzie met Jeison Murillo. Na lang aanhouden van de selectie en de technische staf besloot Ronaldo na twee maanden alsnog de selectie van Juventus te trakteren op Apple iMacs, zo geeft Szczesny aan.

This is the clearest angle so far on Ronaldo's red card "offence"



So he does touch Murillo's head after all, don't think he actually does any hair pulling though. Still no way a red for me. pic.twitter.com/0GSvmKgsMn — Jonathan Soveta (@eighteenyards) September 19, 2018

"We zijn allemaal in het bezit van iMac door Ronaldo. Het duurde erg lang, omdat hij de rode kaart niet kon verwerken. Hij beweerde dat hij niets fout had gedaan. Het kostte hem wat, ook ongeveer twee maanden ruzie, maar hij gaf ons allemaal schoorvoetend toch een iMac", lacht de doelman, die zelf ook cadeau's moest uitdelen. Allegri hanteerde namelijk ook de regel dat een speler moest trakteren als hij te laat op de training was, zoals een keer het geval was bij de Poolse sluitpost.

"Ik werd op een dinsdagochtend wakker. Toen besefte ik dat het woensdag was", lacht Szczesny. "Op woensdag was de training altijd om elf uur. De trainer belde me op en vroeg waar ik was. Hij zei dat iedereen al aanwezig was. Wojciech, iedereen is er. De training gaat zo beginnen", memoreert de keeper de woorden van de Italiaanse oefenmeester.

Szczesny was uiteindelijk een halfuur te laat bij Juventus. "Het lukte me nog wel om deel te nemen aan de training, omdat we altijd een uur vóór de training bij de club moeten zijn. Maar de jongens zeiden al meteen: we gaan cadeau's krijgen! Ik heb onderhandeld over de prijs en heb uiteindelijk koptelefoons voor iedereen gekocht", besluit Szczesny.