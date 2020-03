‘Mijn vrouw trok al bij de deur al haar kleren uit en ging meteen in bad’

Het coronavirus ontwricht de maatschappij. Wereldwijd zijn er al meer dan dertigduizend mensen gestorven aan de gevolgen van de longziekte, met name bejaarden. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben veel landen ingrijpende maatregelen getroffen. Paris Saint-Germain-aanvaller Ángel Di María beseft dat hij zich in een 'enge tijd' begeeft.

"Dit is echt krankzinnig wat we nu allemaal meemaken", zegt de 32-jarige Argentijn in gesprek met Telefe over de coronacrisis. De buitenspeler geeft aan dat hij vandaag de dag erg weinig buiten de deur te vinden is. "We proberen zo min mogelijk dingen te ondernemen en blijven thuis. Ook vanwege onze dochters willen we niet besmet raken."

"Ik ga wel vaak naar de supermarkt. Ik kan dat op een normale manier doen, want de mensen gaan met respect met mij om. Mijn vrouw is maar één keer naar de supermarkt gegaan. Ze trok direct bij terugkomst bij de deur al haar kleren uit en ging meteen in bad", doelt Di María op de vrees van zijn partner dat zij mogelijk het coronavirus had opgepikt.

Di María zegt treurig te worden van het aantal doden dat het coronavirus over de hele wereld nu al heeft veroorzaakt. De aanvaller vreest dat het aantal nog flink zal oplopen en doet er alles aan om zelf niet besmet te raken. "Je bent een beetje bang bij alles wat je doet momenteel. Als je hoort hoe de situatie nu is, dan maakt dat je wel angstig", besluit de routinier.