Ter Stegen onthult: ‘Ik weet niet hoe de voetballers in LaLiga heten’

Marc-André ter Stegen weet vaak niet hoe zijn tegenstanders heten, zo erkent de doelman van Barcelona in El Pais. De Duits international kan zijn werk op zich goed scheiden van zijn privéleven, maar gelooft niet dat iemand in staat is om werk en privé volledig af te bakenen. “Het overkomt mij met mijn vrouw. We hebben het vaak over haar werk, ze is architecte. Waar we het meest over praten? Over architectuur. Meer dan over voetbal”, benadrukt Ter Stegen in de kwaliteitskrant.

“Mensen lachen als ik zeg dat ik niet veel over voetbal weet. Ik kijk ook niet veel naar voetbal op televisie, behoudens als het goede wedstrijden zijn of het een specifieke wedstrijd is waarin een bekende of een vriend speelt. Soms vragen ze naar de naam van een speler en heb ik geen idee”, stelt Ter Stegen. “Of ik ze meer ken door de PlayStation? Soms wel. In LaLiga in ieder geval. Ik weet heel vaak niet hoe ze heten.”

“Als we een video te zien krijgen, weet ik echter meteen wie het is. Ik herinner me eerder hoe voetballers over het veld bewegen, hoe ze schieten en hoe ze van hun tegenstander weglopen dan hun naam. Het is een beetje raar, maar het overkomt me als we de tegenstander aan een analyse onderwerpen.” Over stadions praat Ter Stegen wel graag. “Het is iets cultureels, denk ik”, stelt de ex-keeper van Borussia Mönchengladbach. “Het Camp Nou is bijvoorbeeld uniek. Een compleet andere mentaliteit dan in Duitsland. Daar wordt meer gezongen en ligt de focus op het team. De aanhang van Barcelona kijkt meer naar individuele details.”

“Het lijkt wel of men hier een andere smaak heeft en daar houd ik wel van. Ik geniet ervan als Frenkie de Jong iets doet en de mensen dat geweldig vinden en vieren. Het is anders, maar heel interessant. Ze teren meer op momenten. Ze zingen ook niet heel de wedstrijd, maar ze leven van moment tot moment en proberen ons te steunen op de momenten dat we het echt nodig hebben. Het stadion dat de meeste indruk op mij heeft gemaakt? Het San Paolo is niet heel modern, maar het heeft wel iets speciaals. Het heeft veel met de fans te maken. Ik houd wel van dat soort wedstrijden. Ook bijvoorbeeld bij Athletic Club. Als mensen heel erg achter hun team staan. Het is het begin van een oorlog, een strijd die ik graag aanga.”

Ter Stegen, 27 jaar, speelt inmiddels bijna zes jaar voor Barcelona. “Vanaf dag één heb ik geprobeerd mezelf zo snel mogelijk te integreren en aan te passen aan de cultuur in Spanje en Catalonië. Het is veel makkelijker als je de taal beheerst en doorhebt wat er om je heen gebeurt. Ik heb mij hier altijd op mijn gemak gevoeld, mijn familie ook. En Spanje heeft dingen waar ik weg van ben, zoals het eten, het klimaat en de zee. Maar ik heb ook nog zeer Duitse eigenschappen. Welke? Ik kan niet voorkomen dat ik altijd te vroeg ergens ben. Over het algemeen moet ik altijd wachten.”