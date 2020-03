'El Maestro' uit kritiek: ‘In dat duel waren vast ook andere spelers besmet'

Diego Godín uit kritiek op de Italiaanse autoriteiten inzake de strijd tegen het coronavirus. De verdediger van Internazionale vindt dat het voetbal in Italië veel te laat is stilgelegd en dat de autoriteiten ‘aan een spreekwoordelijk touw bleven trekken’. “Ze keken hoe ver ze konden gaan”, betreurt de veteraan in gesprek met ESPN. Zo werd de topper tussen Juventus en Internazionale bijvoorbeeld zonder publiek gespeeld.

Daniele Rugani was de eerste voetballer in de Serie A met het coronavirus. Daarna volgden onder meer twee ploeggenoten bij Juventus: Blaise Matuidi en Paulo Dybala. “We bleven doorvoetballen en trainen, achter gesloten deuren, tot een speler van Juventus positief werd getest en hun selectie in quarantaine moest”, verwijst Godín naar Rugani. “Toen pas kwam de competitie stil te liggen. Er zullen tijdens dat duel vast ook andere spelers besmet zijn geweest, met wie onze spelers dan weer in contact zijn gekomen.”

Godín, die na twee weken quarantaine is teruggekeerd naar Uruguay, verwijt de Italiaanse autoriteiten het lakse handelen. “Er werd gedacht dat het een probleem in China was, dat hier niet naartoe zou komen”, verzucht el Maestro. “Er is beetje voor beetje ingegrepen, er volgden waarschuwingen, maar er kwamen lange tijd geen drastische maatregelen."

Godín looft het werk dat de artsen in Italië verrichten. “Hun inzet en dat van alle mensen in de gezondheidszorg is erg indrukwekkend. Ze zijn echt helden", benadrukt de ex-speler van onder meer Villarreal en Atlético Madrid. "Alles wat we die mensen kunnen geven als dank, is eigenlijk niet genoeg. Jullie hebben de beelden van wat ze doen vast ook gezien. Het doet echt wat met je.”

Het dodental in Italië is tot boven de 10.000 gestegen. De autoriteiten meldden zaterdag 889 nieuwe sterfgevallen waarmee het totaalaantal op 10.023 komt. Het aantal nieuwe doden in de afgelopen 24 uur was minder dan vrijdag. Toen werd een recordaantal fatale aflopen in een dag van 919 gemeld.