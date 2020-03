Nelson Cuevas bezocht ‘diepbedroefde’ Ronaldinho: ‘Hij is ook slachtoffer’

Ronaldinho zit sinds 22 dagen in de Paraguayaanse gevangenis Agrupación Espacializada op verdenking van het vervalsen van zijn paspoort en witwassen. De Braziliaanse oud-voetballer kreeg in de cel onlangs bezoek van oud-speler Nelson Cuevas, die de situatie van Ronaldinho probeert te schetsen. "Ronaldinho is diepbedroefd en helemaal niet gelukkig op dit moment", zegt de 41-voudig Paraguayaans international tegenover het Argentijnse CNN Radio.

"De glimlach van Ronaldinho, zijn zo kenmerkende glimlach, is verdwenen", vertelt Cuevas, die vijf à zes uur met de oud-aanvaller van Barcelona en AC Milan mocht spreken. "Ik wil benadrukken dat de gevangenis waarin hij zit geen enkele luxe kent, het is heel primitief. Het is een situatie die Ronaldinho niet gewend is en die hem ongelukkig maakt. Zijn positieve vibe is weg."

Ronaldinho en zijn broer Roberto de Assis Moreira probeerden begin maart om Paraguay te betreden met een vervalst paspoort. Volgens Cuevas werd het duo aangestuurd door de zakenvrouw Dalia López, de organisator van het evenement dat Ronaldinho eigenlijk zou gaan presenteren in Paraguay, totdat hij in hechtenis werd genomen. López zou betrokken zijn geraakt in een netwerk dat zich toelegt op het witwassen van geld en is momenteel onvindbaar.

"Roberto regelde het contact met die mensen, wat trouwens heel slechte mensen zijn", legt Cuevas uit. "Zij hebben Ronaldinho ertoe aangezet om dit te doen. Het betreden van een land met een vals document is een misdaad, maar hij is ook slachtoffer, hij begreep het niet. De Paraguayaanse autoriteiten weten ook dat hij praktisch onschuldig is." Overigens mogen de gedetineerden in de gevangenis waar Ronaldinho zit op dit moment geen bezoek meer ontvangen vanwege de uitbraak van het coronavirus.