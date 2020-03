Turks recordinternational Rüstü (46) naar het ziekenhuis om corona

Rüstü Reçber is in Turkije opgenomen in het ziekenhuis met de diagnose van corona, zo bevestigt zijn vrouw Isil Reçber op Instagram. De 46-jarige oud-doelman ontwikkelde de afgelopen dagen in rap tempo symptomen, waarna besloten is om Rüstü op te nemen. "Ik had graag beter nieuws gebracht, maar het eerlijke verhaal is dat mijn echtgenoot helaas is opgenomen in het ziekenhuis met de diagnose van COVID-19", schrijft Isil Reçber.

Volgens de 42-jarige vrouw van Rüstü, die met 120 optredens voor Turkije recordinternational is, verslechterde de situatie de afgelopen tijd snel. "Alles was normaal, totdat hij plotseling symptomen ontwikkelde. We zijn nog steeds in shock. Het zijn kritieke en moeilijke tijden", aldus Isil Reçber, die hoopt dat haar man met rust gelaten wordt. "Mijn enige verzoek is om respectvol te zijn."

Isil Reçber en de twee kinderen van het echtpaar testten negatief op corona. "Rüstü ligt in het ziekenhuis en we mogen hem niet zien. Dat is het moeilijkste van alles, dat we niet bij hem mogen zijn. Maar God is groot en we vertrouwen hem toe aan de Turkse dokters. Deze dagen zullen ook voorbijgaan. Spaar alstublieft uw gebeden niet. #YouAreStrongRR", zo besluit de vrouw haar post op Instagram.

Rüstü, die in 2012 een punt zette achter zjin voetballoopbaan, stond ook wel bekend als 'De Panter'. Hij speelde steevast met zwarte schminkstrepen onder zijn ogen in een poging de spitsen van de tegenstander af te schrikken. Rüstü speelde bijna zijn hele carrière in de Turkse competitie voor Antalyaspor, Fenerbahçe en Besiktas, maar maakte in het seizoen 2003/04 een uitstapje naar Barcelona. In 2002 haalde de keeper met Turkije de halve finale van het WK, waarin Brazilië met 1-0 te sterk was.