Linssen ziet transfer én megasalaris in duigen vallen: ‘De wereld zit op slot’

Waar bijvoorbeeld Ajacied Hakim Ziyech zich voor de coronacrisis al verzekerde van een lucratieve overgang, blijven veel andere voetballers in onzekerheid achter. De transfercarrousel is door het staken van de competities bijna tot stilstand gekomen, zo heeft ook Bryan Linssen ondervonden. De aanvoerder van Vitesse is komende zomer transfervrij is en zag al een lucratief aanbod aan zijn neus voorbij zag gaan.

Linssen is niet van plan om zijn aflopende contract te verlengen en kreeg voor de coronabreak al enkele aanbiedingen. "Ik had 1,8 miljoen euro per jaar kunnen verdienen", geeft Linssen toe tegenover De Gelderlander. De 29-jarige vleugelspits, met veertien Eredivisie-doelpunten topscorer van Vitesse, wil niet zeggen om welke club het gaat. "Maar door de coronacrisis staat alles nu op een laag pitje. De transferwereld zit op slot."

Voor Linssen resteert niets anders dan afwachten hoe de situatie rondom het coronavirus zich ontwikkelt. "Dat ik transfervrij ben, is normaal gesproken in mijn voordeel", weet de aanvaller. "Er is geen afkoopsom, er is wél tekengeld. Maar nu? Ik wacht thuis af, net als ieder ander." Linssen was bezig aan zijn derde seizoen bij Vitesse, met wie als nummer zeven van de Eredivisie meedingt om de play-offs.

Het seizoen 2019/20 verloopt voor Linssen persoonlijk uitstekend. De linksbuiten heeft met veertien goals slechts één treffer minder dan de leidende topscorers Steven Berghuis en Cyriel Dessers. Vitesse heeft Linssen dan ook een aanbieding gedaan om zijn aflopende verbintenis te verlengen, maar de buitenspeler heeft enkele maanden geleden al laten weten daar niet op in te willen gaan.