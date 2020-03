Topspelers lezen boek over Nouri massaal; Oranje-sterren trainen met kids

Deze week bracht advocaat Khalid Kasem het boek ‘Abdelhak Nouri: een onvervulde droom’ uit. In het boek staat het leven van het voormalig Ajax-talent centraal sinds hij op 8 juli 2017 werd getroffen door een hartstilstand, met ernstig en blijvend hersenletsel tot gevolg. Bekenden uit de voetballerij zoals Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Pelle Clement en Damil Dankerlui hebben een exemplaar aangeschaft en zijn direct aan het lezen geslagen.





Lezen blijkt onder veel voetballers een populaire activiteit tijdens de coronacrisis. Dani Ceballos van Arsenal waagde zich zaterdagavond aan ‘Reina roja’ van de Spaanse auteur Juan Gómez-Jurado.





Vrijdag zagen we al hoe Eden Hazard afscheid heeft genomen van zijn haar en Manchester United-aanvaller Anthony Martial en Arsenal-verdediger Héctor Bellerín hebben het voorbeeld van de Belg inmiddels gevolgd.





We hoeven niet te verwachten dat Axel Witsel binnenkort ook kaal zal gaan: de Belgische middenvelder cultiveert zijn extravagante haardos en verwacht dat zijn ploeggenoten van Borussia Dortmund binnenkort een vergelijkbaar kapsel zullen hebben.





Teun Koopmeiners geeft zaterdagavond via Instagram een inkijkje in zijn nieuwe onderkomen.





Oranje-internationals Tim Krul en Wout Weghorst kregen dit weekeinde bij het sporten assistentie van hun kroost.





Ook Daniëlle van de Donk werkte zich in het zweet, al had de Oranje Leeuwin genoeg hulp aan een fitnessbal. Collega-internatonal en Arsenal-ploeggenoot Jill Roord besloot op de tennisbaan haar conditie op peil te houden.





Ook Arnaut Danjuma Groeneveld (Bournemouth), Dusan Tadic (Ajax), Jérôme Boateng (Bayern München), Theo Walcott (Everton) en Leonardo Bonucci (Juventus) lieten de afgelopen dagen blijken zichzelf fit te houden.





Veel voetballers, waaronder Ajax-doelman Bruno Varela, genoten echter ook gewoon van de quality time met hun dierbaren.