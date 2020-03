Van Vossen laat Overmars links liggen: ‘Hij gooide hem erlangs en ging rennen’

In de zaterdageditie van de rubriek 'sterrenelftal van...' door het Algemeen Dagblad kiest Peter van Vossen zijn elf beste ploeggenoten van vroeger. De 31-voudig Oranje-international (9 goals) maakte onderdeel uit van het Ajax dat in 1995 de Champions League won. Opvallend is dat liefst negen van de door Van Vossen gekozen spelers eveneens deel uitmaakten van die succesploeg. Van Vossen werd in 1999 kampioen met Feyenoord, maar geen van zijn teamgenoten uit dat elftal behoort tot zijn beste elf.

Van Vossen was in het Ajax van 1994/95 veelal invaller: hij speelde 252 minuten mee in zeven Champions League-wedstrijden, die uiteindelijk tot de winst tegen AC Milan (1-0) leidden. Edwin van der Sar was destijds de doelman bij Ajax, en hij krijgt van Van Vossen de voorkeur boven Stanley Menzo. "Van der Sar was gewoon allround. Hij kon geweldig meevoetballen, maar was ook nog eens fantastisch op de lijn." De verdediging in het team bestaat van rechts naar links uit Michael Reiziger, Danny Blind, Frank Rijkaard en Frank de Boer.

Het volledige elftal van Peter van Vossen, met per speler de ploeg waarin de twee spelers de langste tijd samen doormaakten.

Ook het volledige Ajax-middenveld van '95, bestaande uit Clarence Seedorf, Edgar Davids en Jari Litmanen, wordt door Van Vossen opgesteld. "Litmanen op 10, sowieso", zegt Van Vossen. "Ik denk dat hij echt de beste is geweest met wie ik ooit heb gespeeld. Hij was áltijd aan het trainen, niet normaal. Jari was constant hongerig om zichzelf te verbeteren. Een superprof, onverstoorbaar was hij. Bovendien was hij perfect tweebenig en geweldig tussen de linies. Én nog een geweldig mens ook."

Voorin vond Van Vossen de afweging op de linksbuitenpositie het lastigst. De oud-aanvaller kiest uiteindelijk voor Brian Laudrup, met wie hij vanaf januari 1996 anderhalf seizoen samenspeelde bij Rangers FC. "Een moeilijke keuze, want ik vond Marc Overmars ook heel goed", zegt Van Vossen. "Bij hem heb ik echter meer het idee dat hij de bal erlangs gooide, ging rennen en dan een voorzet gaf of schoot. Laudrup kon dat ook, maar was ook in de kleine ruimte heel goed."

Finidi George is de rechtsbuiten in het elftal, terwijl de spitspositie wordt bezet door Marco van Basten, met wie Van Vossen in 1992 enkele interlands samenspeelde. "Hij had alles wat een spits moest hebben, echt een fenomeen. Ik heb zo veel geluk gehad dat ik tussen de generatie '88 van Oranje en '95 van Ajax zat, haha", zegt Van Vossen, die bedoelt dat hij zelf in een minder sterke generatie zat.