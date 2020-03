Juventus bevestigt: Ronaldo en co leveren astronomisch bedrag in

De spelersselectie en trainer Maurizio Sarri van Juventus leveren een fors bedrag aan salaris in, zo bevestigt de Italiaanse grootmacht via de officiële kanalen. La Vecchia Signora heeft met de spelersgroep en zijn hoofdtrainer overeenstemming bereikt over een loonsverlaging in de maanden maart, april, mei en juni. In totaal bespaart Juventus daarmee negentig miljoen euro.

Zaterdag bracht Tuttosport al naar buiten dat de overeenkomst tussen Juventus en de voetballers op handen was. Vanwege de gezondheidscrisis in Italië, en het gebrek aan inkomsten als gevolg daarvan, kwam Juve in de problemen met het betalen van de hoge spelerssalarissen. Aanvoerder Giorgio Chiellini heeft als woordvoerder van de selectie overleg gevoerd met voorzitter Andrea Agnelli en technisch directeur Fabio Paratici, waaruit nu dus een principe-overeenkomst is gekomen.

Juventus schrijft dat er alleen een akkoord op hoofdlijnen is: de komende weken wordt per speler en staflid individueel bepaald hoeveel salaris er gekort wordt. "Juventus dankt de spelers de coach voor hun medewerking in een moeilijke tijd voor iedereen", zo staat de lezen op de website van de club. Volgens Tuttosport levert grootverdiener en sterspeler Cristiano Ronaldo 3,8 miljoen euro in, maar dat is niet door Juventus bevestigd.

De koploper van de Serie A benadrukt dat de ingehouden salarissen mogelijk in een later stadium alsnog worden uitgekeerd, als de diverse voetbalcompetities worden hervat. "De club zal te goeder trouw met de spelers en trainer onderhandelen over de voorwaardelijke verhoging van de vergoedingen indien de wedstrijden van het lopende seizoen worden hervat", schrijft Juventus.