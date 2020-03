Lampard krijgt transferadvies: ‘Je moet denken aan een bedrag van 55 miljoen’

Declan Rice geldt als een van de meest begeerde voetballers van Engeland. De 21-jarige middenvelder van West Ham United en de Engelse nationale ploeg werd dit seizoen onder meer al gelinkt aan een transfer naar Manchester United of Manchester City, maar volgens Matt Jarvis zou Chelsea de perfecte vervolgstap zijn voor Rice.

Jarvis, ex-speler van onder meer Wolverhampton Wanderers en West Ham United en tegenwoordig op het vijfde Engelse voetbalniveau actief voor Woking FC, stelt dit weekeinde dat Rice goed bij Chelsea zou passen, gezien de weg die the Blues zijn ingeslagen onder leiding van Frank Lampard. "Chelsea gaat de goede kant op onder Lampard. Jonge spelers krijgen daar de kans, dus Rice zou er goed aan doen om zich bij hen te voegen", zegt de vleugelaanvaller in gesprek met talkSPORT.

Lampard werd vorig jaar aangesteld als trainer van Chelsea en gooide dit seizoen jonge talenten als Tammy Abraham, Mason Mount en Billy Gilmour al voor de leeuwen. Jarvis verwacht dat de oud-middenvelder de kwaliteiten van Rice op waarde zal kunnen schatten, ondanks dat Lampard in zijn tijd als voetballer zelf offensiever was ingesteld dan de controleur van West Ham. "Rice is een compleet andere speler dan Lampard was, maar natuurlijk weet Lampard hoe hij een middenvelder moet waarderen."

Jarvis hoopt dat Rice met het oog op zijn persoonlijke ontwikkeling én zijn plaats in de nationale ploeg van Engeland een juiste stap zal maken. De belofte speelde al zeven interlands voor The Three Lions en zal hopen volgend jaar af te reizen naar het EK. "Rice speelt op dit moment wekelijks bij West Ham en bondscoach Gareth Southgate zal hem graag wekelijks aan het werk blijven zien. Hij moet ervoor zorgen dat hij niet naar een andere club gaat om op de bank te zitten, want dan zou zijn plek in de Engelse selectie in gevaar kunnen komen."

Rice speelde in de jeugd al voor Chelsea en zou dus kunnen terugkeren op het oude nest. Jarvis verwacht echter niet dat West Ham zomaar zal meewerken aan een vertrek van de middenvelder, wiens contract na dit seizoen nog vier jaar doorloopt. "Hij is een zeer belangrijke kracht voor West Ham, dus hij zal duur zijn. Ik verwacht dat hij extra veel geld zal moeten kosten: hij is jong en speelt al voor Engeland. Gezien de huidige markt moet je waarschijnlijk denken aan een bedrag van ongeveer 55 miljoen euro", besluit Jarvis.