‘Ronaldo was druk: hij dronk bier, terwijl een asbak op zijn buik balanceerde’

Peter Crouch kwam gedurende zijn spelersloopbaan uit voor onder andere Liverpool, Tottenham Hotspur en Stoke City en timmert inmiddels als columnist voor de Daily Mail en analist flink aan de weg. De oud-spits wordt dit weekeinde op de website van de krant onderworpen aan een vragenvuur en blijkt als speler twee grote idolen te hebben gehad: Dennis Bergkamp en Ronaldo Luís Nazário de Lima.

Crouch twijfelt aanvankelijk wanneer hem de vraag wordt gesteld met welke aanvaller hij in zijn prime graag een spitsenduo had gevormd. "Dat is moeilijk te zeggen. Dennis Bergkamp was een speciale speler en het zou geweldig zijn geweest om met hem samen te spelen. Uiteindelijk zou mijn overduidelijke keuze echter vallen op de originele Ronaldo. Ik weet niet zeker of onze speelstijlen complementair zouden zijn geweest, maar mijn leven zou voltooid zijn als ik één keer negentig minuten met hem zou kunnen voetballen", zegt de Engelsman.

Crouch had één keer het genoegen om Ronaldo, oud-spits van onder meer PSV, Barcelona, Internazionale en de nationale ploeg van Brazilië, te ontmoeten. "Ik was op vakantie op Ibiza en zag hem op het strand. Hij was druk: hij dronk bier, terwijl er een asbak op zijn buik balanceerde. Iedere keer als hij zijn drankje op had, bracht het supermodel dat hem vergezelde een nieuw drankje", memoreert Crouch, die uiteindelijk besloot op de Braziliaan af te stappen. "De kans om een foto met hem te nemen was te mooi om af te wijzen. Ik hoopte dat hij zou zeggen: ‘Oh, jij bent Crouch!’, maar hij had geen idee. Nadat de foto was genomen liep ik weg, zonder dat hij zich bewust was van het feit dat ik een voetballer was."

De boomlange Crouch vocht in de Premier League duels uit met de nodige topverdedigers. Martin Skrtel, ex-speler van Liverpool en tegenwoordig in Turkije actief voor Istanbul Basaksehir, was naar eigen zeggen zijn lastigste opponent. "Het was een nachtmerrie om tegen hem te spelen. Ik stond onder contract bij Liverpool toen hij zich in januari 2008 bij ons voegde. Buiten het veld was hij een rustige, beschaafde jongen, maar hij veranderde compleet in een wedstrijd. Zo speelde ik ooit een keer op Wembley tegen hem, tijdens Engeland - Slowakije. Hij had de gewoonte om zijn noppen op je bovenbeen te plaatsen, om zo hoogte te winnen wanneer hij een kopduel aanging. De eerste keer dat het gebeurt zet je je over de pijn heen, de tweede keer begint het je te irriteren en de derde keer maakt het je gek."