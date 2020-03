Luis Enrique: ‘Hij komt van alle spelers het dichtst in de buurt van Messi’

Lionel Messi is met zes Ballon d’Or-zeges op individueel vlak de succesvolste speler aller tijden en de Argentijnse superster van Barcelona heeft ook op Luis Enrique al de nodige indruk gemaakt. Luis Enrique had Messi tussen 2014 en 2017 onder zijn hoede bij Barcelona en constateert dat de linkspoot qua talent op eenzame hoogte staat.

Luis Enrique wordt dit weekeinde op de Facebook-pagina van de Spaanse nationale ploeg onderworpen aan een vragenvuur en krijgt onder meer de vraag gesteld welke voetballer er voor hem bovenuit steekt qua talent. "De speler die tijdens zowel mijn trainers- als spelerscarrière de meeste indruk op mij heeft gemaakt, is zonder twijfel Lionel Messi", antwoordt de bondscoach van Spanje gedecideerd.

Luis Enrique en Messi werkten drie seizoenen samen bij Barcelona en vierde grote successen, met onder meer twee landstitels, drie eindzeges in de Copa del Rey en één keer de Champions League-winst. Dat Barcelona had met Andrés Iniesta, tegenwoordig in Japan spelend voor Vissel Kobe, nog een speler waarvan Luis Enrique een zeer hoge pet op heeft. "Ik kan zeggen dat Andrés Iniesta van alle spelers qua talent het dichtst in de buurt van Messi komt. Maar voor Messi geldt dat hij enorm verschilt van anderen, met alle respect voor anderen."

Luis Enrique diende behalve Barcelona ook AS Roma en Celta de Vigo nog als clubtrainer. Sinds de zomer van 2018 staat hij aan het roer bij de nationale ploeg van Spanje. De oud-middenvelder laste vorig jaar vanwege privéomstandigheden een sabbatical van vijf maanden in, maar sinds afgelopen november is hij weer de eindverantwoordelijke van la Furia Roja. "De deuren staan bij alle clubs waar ik in het verleden heb gewerkt nog open voor mij", verwacht de 49-jarige coach. "Mijn periode bij Barcelona was geweldig en daar zal ik altijd dankbaar voor zijn. Ik heb het geluk gehad zolang te mogen werken bij een club die me alles heeft gegeven."

Door de uitbraak van het coronavirus is het EK van aankomende zomer verplaatst naar volgend jaar, maar Luis Enrique verzekert dat de missie van Spanje onveranderd is. "We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden op het EK en jagen op de prijzen. Ik denk dat het nationale elftal in staat is om prijzen te winnen en dat is eigenlijk ook één van de uitdagingen die ik kan bedenken als bondscoach van Spanje. Daar loop ik niet voor weg, maar het is duidelijk dat we in een proces zit. Bovendien is er een aantal andere landen met veel potentie. We behoren tot de zes of zeven landen die zullen strijden om de eindwinst en uiteindelijk zal de vorm van de dag de doorslag geven", besluit de keuzeheer.