Emmanuel Petit kraakt dure flop: ‘Het ziet ernaar uit dat hij overgewicht heeft’

Tanguy Ndombele geldt als één van de grootste flops uit het huidige Premier League-seizoen. De Franse middenvelder maakte afgelopen zomer voor ongeveer zestig miljoen euro de overstap van Olympique Lyon naar Tottenham Hotspur, maar heeft nog maar weinigen in Engeland weten te overtuigen van zijn kwaliteiten. Ndombele heeft bovendien een verstoorde arbeidsrelatie met zijn trainer José Mourinho en oud-voetballer Emmanuel Petit kan zich goed voorstellen dat de prestaties van de middenvelder voor frustratie zorgen bij de Portugese oefenmeester van the Spurs.

Ndombele werd in de zomerse transferperiode op voorspraak van Mauricio Pochettino naar Tottenham gehaald en groeide met zijn transfersom uit tot de duurste aankoop uit de clubhistorie. Pochettino zag het zitten in de middenvelder en liet hem in de eerste drie maanden van het seizoen in alle competities veertien maal opdraven, waarvan elf keer als basisspeler. Ndombele was in die periode goed twee doelpunten en drie assists, maar na de aanstelling van Mourinho in november ging het bergafwaarts met de Fransman.

Mourinho gaf Ndombele in dertien duels speeltijd, maar liet hem slechts zesmaal starten. De middenvelder kwam onder de hoede van de Portugees nog niet verder dan één assist en kreeg aan het begin van deze maand, na de uitwedstrijd tegen Burnley (1-1), een flinke uitbrander. “Ik hoop dat hij volgend seizoen fantastisch kan zijn, want voorlopig is hij dat niet. Veel spelers worstelen in hun eerste seizoen in een nieuw land met hun vorm, daar zijn veel voorbeelden van. Hij is een groot talent, maar ik kan hem niet kansen blijven: het team veel belangrijker is dan de speler”, liet Mourinho onder meer optekenen.

Mourinho heeft volgens diverse Engelse media het vertrouwen in Ndombele intern al opgezegd en Petit kan zich de irritaties van de coach goed voorstellen, vertelt de oud-middenvelder van onder meer Arsenal en Barcelona dit weekeinde in gesprek met The Sun. Petit vindt het onder meer problematisch dat Ndombele dit seizoen al zeven wedstrijden moest missen vanwege blessureleed, waarvan vijf in de periode van Mourinho, en vraagt zich hardop af of de Fransman wel leeft voor zijn sport. "Of hij met overgewicht kampt? Daar ziet het er wel naar uit, ja. Maar zijn lichaamstaal helpt hem ook niet. Hij moet fysiek hoe dan ook verbetering tonen", zegt Petit over zijn landgenoot.

"Hij beschikt absoluut over kwaliteiten, maar ik ben het met Mourinho eens dat Ndombele veel meer zou kunnen brengen. Als hij gemotiveerd, fit en zowel mentaal als fysiek gereed is én de wil heeft om te presteren, dan zal zij een topspeler zijn", vervolgt de wereldkampioen van 1998. Petit is ook kritisch over het feit dat de 23-jarige Ndombele de Engelse taal kennelijk nog niet machtig is. "Het kan niet zo zijn dat je als buitenlandse speler de taal niet kent, wat de communicatie in de kleedkamer en op het veld is zeer belangrijk."