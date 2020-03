Rebel van Celta de Vigo ontvlucht potdicht Spanje met rit van 3000 km

Pione Sisto is zonder toestemming van Celta de Vigo naar Denemarken vertrokken, zo schrijven diverse media in Spanje zaterdag. Ofschoon ruim 47 miljoen inwoners van Spanje al sinds 14 maart onderworpen zijn aan een strikte lockdown, slaagde de 25-jarige vleugelaanvaller erin om met de auto naar Denemarken te rijden.

Na een verplichte quarantaineperiode van veertien dagen zou Sisto met zijn auto Vigo verlaten hebben en vrijdag, na een rit van bijna drieduizend kilometer, aangekomen zijn in Kopenhagen. Volgens Spaanse media bracht Sisto, goed voor 21 A-interlands voor de Deense nationale ploeg, zijn club pas op de hoogte toen hij al lang en breed onderweg was.

Sisto riskeert niet voor het eerst een boete van Celta, dat overigens nog geen mededelingen heeft gedaan. Hij kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen hij drie weken lang niets anders dan fruit at in een poging om af te vallen. Daardoor kon hij na verloop van tijd niet meer volgen op training terwijl Celta in volle degradatiestrijd was. De aankoop van vijf miljoen euro miste ook regelmatig trainingen.

In Spanje zijn de afgelopen 24 uur liefst 832 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is alweer een nieuw record, nadat vrijdag 769 sterfgevallen waren gemeld. Het dodental van het coronavirus in Spanje staat nu op 5690. Spanje behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door het virus. Alleen Italië heeft meer sterfgevallen gemeld. Het aantal vastgestelde besmettingen in Spanje nam ook fors toe: van ruim 64.000 op vrijdag naar 72.248.