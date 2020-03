Woorden Fàbregas over Van Persie en Nasri vallen verkeerd bij ex-ploeggenoot

De uitspraken die Cesc Fàbregas eerder deze week deed over zijn vertrek bij Arsenal in 2011 zijn niet goed gevallen bij toenmalig ploeggenoot Bacary Sagna. Fàbregas zei onder meer dat in zijn laatste ‘twee of drie jaar’ in Londense dienst Robin van Persie en Samir Nasri ‘de enige spelers waren die in mentaal en technisch opzicht zijn niveau hadden’, hetgeen bij Sagna in het verkeerde keelgat lijkt te zijn geschoten.

Fàbregas en Sagna waren vanaf 2007 vier seizoenen teamgenoten bij Arsenal, alvorens de Spaanse middenvelder de overstap maakte naar Barcelona. Fàbregas liet afgelopen woensdag in een openhartig interview met Arseblog weten aan het einde van zijn termijn in Engeland ‘mentaal en fysiek leeggezogen te zijn’. "Ik was de aanvoerder en er lag voor mijn gevoel zoveel druk op mij. Het was mijn taak om dit team naar een prijs te leiden, daar heb ik alles voor gegeven. Soms ging ik na een nederlaag huilend naar huis. Ik had er echt onder te lijden, ik had slapeloze nachten. Na een verloren wedstrijd zat ik verslagen in de bus en hoorde ik andere jongens lachen en bedenken waar ze later op stap zouden gaan", liet de huidige middenvelder van AS Monaco onder meer optekenen.

Fàbregas voegde eraan toe dat van zijn toenmalige ploeggenoten alleen Nasri en Van Persie hetzelfde niveau hadden. "Ik was verbaasde door zijn woorden", reageert Sagna dit weekeinde in gesprek met Goal op de uitlatingen van Fàbregas. "Het verbaasde mij dat juist hij degene was die zulke woorden sprak. Hij had te gelden als één van de leiders van het team en was één van de grotere talenten van de club. Als je een leider en een echte speler bent, hoor je echter niet zo te praten over je club, dus ik was verbaasd. Hij is een aardige gozer, daar verandert niets aan, maar ik was verbaasd", geeft de Franse rechtsback toe.

"Arsenal heeft hem gemaakt als speler, dus het was een beetje misplaatst om te zeggen dat sommige spelers niet op zijn niveau zaten. Ik ben er ook niet van overtuigd dat hij in al zijn jaren bij Arsenal als speler het beste voorbeeld was", vervolgt de momenteel clubloze Sagna, die zelf tot 2014 voor the Gunners speelde en daarna Manchester City, Benevento en Montreal Impact nog diende. Sagna memoreert dat Fàbregas in zijn periode bij Arsenal regelmatig onder vuur lag in de Engelse media. "De media zeiden dat hij niet genoeg liep en zijn verdedigende taken verwaarloosde, dus andere spelers hadden ook kunnen zeggen: je moet meer lopen of doen."

Sagna benadrukt dat het niet meer dan logisch is dat er in een elftal spelers zitten van verschillende niveaus. "Sommigen blinken in fysiek opzicht uit, sommigen zijn technisch goed, maar dit is geen reden om op zo’n manier te praten over andere spelers. Ik ben het niet eens met zijn statement. Het is zijn mening en hij heeft het recht om een mening te hebben, maar we hebben als spelers niet alleen maar goede momenten in onze carrières. En ik weet niet of hij in zijn tijd bij Arsenal alleen maar geweldige momenten heeft beleefd. Ja, hij is een geweldige speler met geweldige kwaliteiten, maar misschien hadden sommigen bij Arsenal ook meer van hem verwacht", besluit de verdediger.

In de vier seizoenen dat Fàbregas en Sagna bij Arsenal samenspeelden, won het duo geen prijzen met Londense club. Arsenal eindigde onder leiding van Arsène Wenger achtereenvolgens op een vierde, derde, vierde en derde plaats in de Premier League, terwijl in de Champions League één keer de halve finales, tweemaal de kwartfinales en nog één keer de achtste finales werd bereikt. Voor Sagna geldt dat zijn positie bij Arsenal nimmer ter discussie stond. Hij won in 2014 de FA Cup met the Gunners, zijn enige prijs in dienst van Arsenal. Daarnaast werd de Fransman in de zeven seizoenen dat hij voor Arsenal speelde tweemaal als rechtsback opgenomen in het PFA Team of the Year. De enige prijs die Fàbregas in acht seizoenen voor Arsenal won, was de FA Cup in 2005. De spelmaker werd, net als Sagna, tweemaal opgenomen in PFA Team of the Year, in 2008 en 2010.